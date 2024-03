Stadtbergen/Neusäß

Mehrere Einbrüche in Stadtbergen und Neusäß – ist es eine Serie?

Plus Aktuell werden auffällig viele Einbrüche im westlichen Landkreis Augsburg gemeldet. Leider ist das in der dunklen Jahreszeit nicht ungewöhnlich, erklärt die Polizei.

Von Philipp Kinne

In den vergangenen Tagen kam es vermehrt zu Einbrüchen im westlichen Landkreis. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Einbrecher unter anderem in Stadtbergen, Neusäß, Deuringen und Steppach zu. Unter Anwohnern wächst die Sorge. Die Beamten beobachten das Geschehen genau und prüfen mögliche Zusammenhänge. Von einer Einbruchsserie könne man aber nicht sprechen, teilt ein Sprecher der Polizei mit.

Besonders viele Einbrüche in der dunklen Jahreszeit

Auffällig ist, dass sich Einbrüche in Einfamilienhäusern am Stadtrand häufen. So wurde etwa in der Neusässer Brunhildstraße eingebrochen, in der Karlstraße oder im Deuringer Glockenweg. In einem Fall wurde ein Auto gestohlen, das wenig später in der Nähe von Regensburg wieder gefunden wurde. Auch bei der jüngsten Sitzung des Stadtberger Stadtrats waren die Einbrüche Thema. Dabei sprach Bürgermeister Paulus Metz von mehr als zehn Einbrüchen in den vergangenen Tagen. Ein Sprecher der Polizei Schwaben Nord teilt dazu mit: "Wir registrieren, dass in der dunklen Jahreszeit vermehrt eingebrochen wird." Leider treffe das auf die gesamte Region zu. Schwerpunkte seien momentan nicht zu erkennen.

