Noch keine Entscheidung für Bebauungsplan in Deuringen

Plus Deuringen braucht einen neuen Kindergarten. Die Stadt hat dafür bereits ein Grundstück. Dort soll auch Wohnraum entstehen. Wie genau, ist aber noch offen.

Von Jana Tallevi

Wie und wo kann sich der Stadtberger Stadtteil Deuringen noch entwickeln? Viel Platz gibt es nicht mehr zwischen dem Wald und der B300. Vor drei Jahren hat die Stadt Stadtbergen ein gut 5000 Quadratmeter großes Grundstück erworben, das nördlich des Spitalwegs liegt. Klar war bislang: Dort soll einmal eine Kindertagesstätte für den Stadtteil entstehen, der Rest der Fläche sollte für den Wohnbau vorgesehen werden. Der Nebeneffekt dabei: Durch den Verkauf der Grundstücke könnte der Bau der Kita zumindest teilweise finanziert werden. Doch was ist auf dem halben Hektar überhaupt möglich und gleichzeitig am nützlichsten für Deuringen? Der Stadtrat konnte sich auf seiner jüngsten Sitzung noch nicht für die Aufstellung eines Bebauungsplans entscheiden.

Dabei hatte Architekt Till Fischer vom Planungsbüro akfu in Germering gleich zwei Varianten für das Grundstück direkt am Wald dabei. Vorgegeben war dabei, so der Auftrag der Verwaltung, eine Fläche für die Kita, die groß genug für einen zweistöckigen Bau für vier Gruppen samt möglicher Erweiterung um zwei Gruppen ist. Auch die in jedem Fall ausreichende Größe der Freiflächen ist eingerechnet. Auf dem restlichen Grundstück würden sich laut Fischer Einzel- oder Doppelhäuser gut in die Bebauung der Umgebung einpassen, bis zu 15 Wohneinheiten wären auf diese Weise möglich.

