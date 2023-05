"O`zapft is" beim Stadtfest in Stadtbergen

Mit dem traditionellen Bieranstich hat am Mittwochabend das Stadtfest in Stadtbergen begonnen. Die Latte für einen neuen Besucherrekord liegt allerdings hoch.

In Sachen Bieranstich macht Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz so schnell niemand etwas vor. Nur einen Schlag brauchte er am Mittwochabend im Festzelt an der Panzerstraße, um den Hahn in das Fass zu treiben. Bis Sonntag wird nun das eigens für die Veranstaltung gebraute Bier von Hasenbräu frisch gezapft in die Maßkrüge fließen. Vom Geschmack hatten sich bereits zahlreiche Besucher und Besucherinnen bei der Bierprobe tags zuvor überzeugen können.

Bis Mitternacht konnten die Gäste im Festzelt ausgiebig feiern. Ob der Rekord aus dem Vorjahr mit rund 36.000 Besuchern heuer erneut gebrochen wird, steht dann am Sonntag fest. Reges Treiben dürfte aber bereit am Vatertag herrschen. Schließlich gibt es "die ersten 100 Paar Weißwürste gratis. Geöffnet wird um 10 Uhr und den ganzen Tag wird die Goiß zu einem auf 9,60 Euro reduzierten Preis angeboten.

Am Sonntag gibt es eine Dirndl- & Lederhosenparty für Kids

Freitag ist von 16 bis 24 Uhr geöffnet und für die passende Stimmung sorgt die Joe Williams Band. Ganz andere Klänge gibt es am Samstag. Zwei Stunden nach Zeltöffnung spielt um 12 Uhr der Musikkorps der Partnerstadt Olbernhau, ab 19 Uhr übernehmen die Midnight Ladies die Bühne. Am letzten Tag, 21. Mai, beginnt der Festbetrieb ebenfalls um 10 Uhr und der Musikverein Leitershofen sorgt für den guten Ton. Ab 13 Uhr findet die Dirndl- & Lederhosenparty für Kids von elf bis 17 mit DJ Nadife statt und um 18 Uhr heißt es dann, aus is und gar is...! (thia)

