Partnerstadt Olbernhau im Erzgebirge begrüßt die Stadtberger mit "Glück auf"

Der Besuch in Stadtbergens Partnerstadt Olbernhau im Erzgebirge stand im Zeichen des 6. Sächsischen Bergmanns-, Hütten- und Knappentages. Es gab einen besonderen Gast.

Eindrucksvolle Tage liegen hinter der Stadtberger Delegation, die auf Einladung der Partnerstadt Olbernhau im Erzgebirge nach Sachsen reiste, um am 6. Sächsischen Bergmanns-, Hütten- und Knappentag (SBHKT) teilzunehmen. Nur alle fünf Jahre im Erzgebirgskreis veranstaltet, spiegelt dieses Treffen die Bergbau- und Hüttenindustrie des Erzgebirges wider und wurde erstmals in der vom Hüttenwesen geprägten Stadt in Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und Knappschaftvereine veranstaltet.

Mit einem herzlichen "Glück auf!" begrüßten Bürgermeister Jörg Klaffenbach, Dr. Steffen Laub, Bürgermeister a. D. der Stadt Olbernhau, und Friedbert Philipp, Vorsitzender des Partnrschaftsvereins (PaVe) Olbernhau die Gäste aus Stadtbergen.

Zu den Höhepunkten zählte die Eröffnung des Bergmanntages in der Saigerhütte Grünthal, die 1537 im "grünen Tale oberhalb von Olbernhau" gegründet wurde, in der aus silberhaltigem Schwarzkupfer in einem mehrstündigen Verfahren das Edelmetall herausgeschmolzen wurde. 453 Jahre Montanindustrie prägten die Stadt und das Areal der Saigerhütte. welches seit Juli 2019 Bestandteil des Unesco-Welterbes Montanregion Erzgebirge/Krusnohori ist. Diese Tradition wird im 1991 gegründeten Saigerhüttenverein Olbernhaus-Grünthal e. V. bewahrt und gepflegt. Zu den wichtigsten Bestandteilen zählen die seit 1537 bestehende Saigerhüttenknappschaft und das 1950 im Nachfolgebetrieb Blechwalzwerk gegründete Musikkorps der Stadt Olbernhau.

Partnerstadt Olbernhau: Die Kupferbleche aus dem Erzgebirge gehen in alle Welt

Den Samstag prägte das Kolloquium "Saigern wie vor 400 Jahren". Von der Saigerhütte aus gingen einst Kupferbleche in alle Welt und finden sich auf den Dächern des Dresdner Zwingers, auf der Alexander-Newski-Kathedrale in Sofia, auf dem Peters- und Stephansdom, dem Reichstag, aber auch auf der Ausgangshalle des Augsburger Hauptbahnhofs und des ehemaligen Postgebäudes an der Grottenau.

Beim Großen Sächsischen Bergmännischen Zapfenstreich von links im Bild: Olbernhaus ehemaliger Bürgermeister Peter Haustein, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, Schirmherr des 6. SBHKT mit dem neuen Stadtoberhaupt von Olbernhau Jörg Klaffenbach und Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz. Foto: Ingrid Strohmayr

Weiter umrahmte das 8. Chortreffen der Bergmannschöre, die Präsentation der Montanregion Erzgebirge und eine einstündige Theatervorführung unter freiem Himmel des Vereins "Theater Variabel" die Bergmanns-, Hütten- und Knappentage. Letzterer brachte zusammen mit dem Musikkorps der Stadt Olbernhau das Stück vom "Hüttenförster Grass" auf die Bühne, das die Geschichte von Olbernhau und Grünthal im Dreißigjährigen Krieg erzählt. Wirtshausgelage, Gefechte mit den schwedischen Truppen und die Zerstörung der Stadt setzten die Laiendarsteller, die auch schon in Stadtbergen auftraten, perfekt und spannend in Szene.

Ein Zeremoniell gelebter bergmännischer Tradition mit "Gänsehautfeeling" erlebten die Gäste mit Ministerpräsident und Schirmherr Michael Kretschmer bei Einbruch der Dunkelheit mit dem Großen Sächsischen Bergmännischen Zapfenstreich im Stadtzentrum mit Berg- und Hüttenmusikanten aus sechs Orchestern, das mit der Bergmannshymne "Glück auf, der Steiger kommt" und einem grandiosen Brillantfeuerwerk endete.

Gänsehaut pur erlebten die Besucher des 6. Sächsischen Bergmann-, Hütten- und Knappentages. Foto: Ingrid Strohmayr

Den Höhepunkt bildete am Sonntag die Große Bergparade mit 1750 Teilnehmern aus Sachsen, Deutschland und der Schweiz. 15 Bergmannskapellen, gekleidet in den prächtigen und farbenfrohen Habits, zogen mit ihrem mitreißenden Liedgut beim großen Umzug von der Saigerhütte zum Gessingplatz auf der drei Kilometer langen Strecke 32.000 Zuschauer (laut MDR), darunter auch der sächsische Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Martin Dulig, in ihren Bann.

"Wir wurden wieder herzlich empfangen und genossen hautnah dieses einzigartig einmalige Ereignis in unserer Partnerstadt Olbernhau", zeigt sich Bürgermeister Paul Metz mit den Stadtrats- und PaVe-Vertretern hellauf begeistert. Ihn freut es ganz besonders, dass beim Stadtberger Stadtfest 2023 das Musikkorps der Stadt Olbernhau mit seinen 50 Musikanten aufspielen wird. "Es wird Zeit, dass wir wieder richtig Schwung in die Städtefreundschaft bringen", fügt Dirigent Jens Kaltofen schmunzelnd hinzu.