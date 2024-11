Party in Stadtbergen gerät außer Kontrolle

Offenbar völlig aus dem Ruder gelaufen ist eine Party am Dienstagabend in Stadtbergen. Dort trafen sich laut Polizei im Föhrenkegel etwa 50 Personen. Dem Bericht der Beamten zufolge waren darunter auch ungeladene Gäste. Im Verlauf des Abends kam es dann zu Streit. Gegen 22 Uhr schlugen dabei fünf Jugendliche, im Alter von 14 bis 17 Jahren, einen 15-jährigen Gast. Dieser wurde leicht verletzt. Als ihm weitere Gäste zu Hilfe kamen, wurden diese ebenfalls leicht verletzt. Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei vier Tatverdächtige fest und übergab sie anschließend an ihre Eltern. Die Polizei ermittelt nun wegen u.a., Beleidigung, Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung gegen die fünf Jugendlichen. (kinp)

