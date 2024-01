Stadtbergen

26.01.2024

Pfandringe in Stadtbergen: Projekt wird nicht ausgeweitet

Pfandringe wurden an zwei Standorten in Stadtbergen installiert – weitere sollen aber nicht folgen.

Versuchsweise wurden an zwei Standorten in Stadtbergen sogenannte Pfandringe installiert. Die Resonanz war nicht so groß, dass weitere installiert werden.

