Pflege im Alter: Schon heute wichtige Netzwerke knüpfen

Erstmals veranstaltete der Senioren- und Seniorinnenbeirat in Stadtbergen einen Pflegeinformationstag mit Vorträgen, Infoständen und Aktionen im Bürgersaal.

Um die Grundthematik Seniorenpflege drehte sich der große Pflegetag, veranstaltet vom Senioren- und Seniorinnenbeirat (SSB) der Stadt Stadtbergen, am vergangenen Freitag im Bürgersaal. Für Norbert Greim, Pfarrer in Rente und Vorsitzender des SSB, kann dieser „Pflege- und Informationstag“ als Erfolg mit 100 interessierten Besuchern im Seniorenalter gewertet werden.

Oft stehen pflegebedürftige Menschen vor völlig neuen Lebenssituationen und Angehörige konfrontiert vor unvorhersehbaren Herausforderungen. So wurden die Besucher in vier unterschiedlichen Fachvorträgen über die wichtigsten Säulen während der Pflegezeit von den ausgewiesenen Experten professionell aufgeklärt.

Pflegeinformationstag: Wenn im Alter die Kräfte nachlassen

Dr. Sofia Kowaliewskaja von der Waldhausklinik informierte über Osteoporose zum Thema „Im Alter lassen die Kräfte nach und die Gelenke werden morsch“. Die Pflegegrade und wie Pflege zu Hause möglich ist, stellten Sabine Schmeikal und Bettina Schramm von der Seniorenberatung und Fachstelle für pflegende Angehörige im Landkreis Augsburg vor. Zuletzt lud Kristin Thorau in ihrem Vortrag zu einem Netzwerk der Lebensqualität in der Hospiz- und Palliativversorgung ein. Zwischen den Vorträgen bleib Zeit, sich an Informationsständen verschiedener Heime und Pflege-Anbieter in Stadtbergen zu informieren.

Das Sanitätshaus Ganter stellte neue Pflegehilfesmittel vor. Wer wollte, konnte auch nach den Vorträgen bei „Fit im Alter“ durch Uschi Seib-Kundiger und „Qigong“ mit Hannelore Wiedemann entspannen oder bei Kaffee und Kuchen, vom SSB-Stadtbergen angeboten, miteinander ins Gespräch kommen. „Dass es nebenbei zu einem Austausch der Mitarbeitenden der Dienstleiter an den Informationsständen kam, ist nicht hoch genug einzuschätzen, denn unsere Gesellschaft kann nur gemeinsam den zukünftigen Herausforderungen in der Pflege begegnen“, betont abschließend Norbert Greim.

Wunsch an den SSB Stadtbergen: nach Aufklärung über Altersarmut

Eine große und dringende Bitte richtete zuletzt Besucher Ulrich Holoczek an den SSB. Er wünscht sich eine Informationsveranstaltung zum Thema Altersarmut, da immer mehr Rentner nicht nur als Folge der Inflation Grundsicherung bezögen.

