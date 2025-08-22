Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Stadtbergen plant neuen Kreisvekehr an der Abfahrt der B17

Stadtbergen

In Stadtbergen soll der Kreisverkehr zwischen Panzerstraße und Nestackerweg endlich kommen

Der Umbau ist schon lange im Gespräch. Er soll für mehr Sicherheit sorgen. Am Anfang steht ein Vertrag mit der Stadt Augsburg.
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    Unübersichtlich ist die Einmündung der B17 in den Nestackerweg in Stadtbergen. Ein Kreisverkehr soll die Stelle sicherer machen.
    Unübersichtlich ist die Einmündung der B17 in den Nestackerweg in Stadtbergen. Ein Kreisverkehr soll die Stelle sicherer machen. Foto: Marcus Merk

    Im Grunde hat die Einhausung der B17 bei Stadtbergen nichts mit dem zu tun, was die Stadt Stadtbergen wenige Meter weiter plant. Doch auch der schon ab 2009 vorgeplante Kreisverkehr an der Abfahrt der B17 von Süden kommend auf den Nestackerweg mit seiner heute unübersichtlichen Einmündung soll nun endlich kommen, so Bürgermeister Paulus Metz in der Sitzung des Ferienausschusses der Stadt. Entgegen seinem Namen arbeitet dieser Ausschuss genau dann, wenn andere Urlaub haben, und ersetzt während der Sommerferien sämtliche Ausschüsse sowie den Stadtrat. So konnte dort jetzt ein wichtiger Beschluss gefasst werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden