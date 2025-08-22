In Stadtbergen soll der Kreisverkehr zwischen Panzerstraße und Nestackerweg endlich kommen

Im Grunde hat die Einhausung der B17 bei Stadtbergen nichts mit dem zu tun, was die Stadt Stadtbergen wenige Meter weiter plant. Doch auch der schon ab 2009 vorgeplante Kreisverkehr an der Abfahrt der B17 von Süden kommend auf den Nestackerweg mit seiner heute unübersichtlichen Einmündung soll nun endlich kommen, so Bürgermeister Paulus Metz in der Sitzung des Ferienausschusses der Stadt. Entgegen seinem Namen arbeitet dieser Ausschuss genau dann, wenn andere Urlaub haben, und ersetzt während der Sommerferien sämtliche Ausschüsse sowie den Stadtrat. So konnte dort jetzt ein wichtiger Beschluss gefasst werden.
Stadtbergen
