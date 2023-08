Plötzlich eingesperrt: Besuch im Kneippbecken endet schmerzhaft

Plus Ein Mann und zwei Begleiterinnen wollten sich im Stadtberger Kneippbecken abkühlen. Um 22 Uhr verriegelt ein Zeitschloss das Tor. Die drei mussten ausbrechen.

Eigentlich wollten sich die drei nur kurz abkühlen. Weil seine Füße schmerzten, machte sich Claus Walter mit seiner Lebensgefährtin Simone Jakob und einer Freundin auf den Weg zum Kneippbecken nach Stadtbergen. Am Ende sollte er mit noch mehr Schmerzen nach Hause gehen. Denn aus der anfänglichen Abkühlung wurde schnell ein wahrer Albtraum. Was war geschehen?

Die Idee zum Kneippen kam auf dem Rückweg aus Passau, erinnert sich die Westheimerin Simone Jakob. Zu dritt ging es gegen 21.30 Uhr schließlich ins Kneippbecken. "Wir wussten schon, dass wir spät dran sind", erzählt Jakob. Denn die Anlage darf nur bis 22 Uhr genutzt werden. Das steht auch auf einem großen Schild am Eingang. Die drei hätten sich deshalb beeilt, um pünktlich aus dem Becken heraus zu sein. Rund um die Anlage befindet sich ein hoher Zaun aus Metall. Hinaus geht es durch eine Tür. Doch als die drei die Anlage um kurz nach 22 Uhr verlassen wollten, war die abgeschlossen.