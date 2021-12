Polizei erwischt erneut betrunkene Autofahrerin in Stadtbergen

Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen wird eine 34-Jährige mit Alkohol am Steuer kontrolliert. Diesmal hat sie zudem keinen Führerschein mehr.

Eine Wiederholungstäterin ist der Polizei am Mittwoch in Stadtbergen ins Netz gegangen. Die 34-jährige Fahrerin eines Transporters war gegen 20.15 Uhr im Tannenweg in eine Verkehrskontrolle geraten.

Als die Beamten ihren Führerschein sehen wollten, gab die Frau an, sie hätte ihn zuhause vergessen. Allerdings stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei ihr fest. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille, was wiederum eine Blutentnahme zur Folge hatte. Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellte sich dann heraus, dass der Führerschein der Frau bereits Ende Oktober sichergestellt worden war. Anlass war eine Trunkenheitsfahrt mit knapp 1,9 Promille. Die 34-Jährige wird nun erneut wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt, hinzu kommt eine Anzeige wegen Fahren trotz Fahrverbots. Ihren Führerschein werde sie wohl noch deutlich länger nicht mehr vorzeigen können, teilte die Polizei mit. (thia)