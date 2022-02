Polizei findet bei 39-Jährigem in Stadtbergen kiloweise Drogen

Ein 39-jähriger Drogenhändler aus Stadtbergen gerät ins Visier der Ermittler. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung werden die Beamten fündig.

Einen Drogenhändler hat die Polizei in Stadtbergen am Dienstag verhaftet. Bei dem 39-Jährigen wurden größere Mengen Betäubungsmittel und Zubehör gefunden. Der Dealer sitzt nun in Untersuchungshaft.

Bereits im Vorfeld stand der 39-Jährige im Fokus der Ermittlungen. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann im großen Stil mit Drogen handelt. Die Staatsanwaltschaft Augsburg erwirkte daraufhin beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss. Dieser wurde dann am Dienstag durch Beamte der Polizeiinspektion Augsburg-Mitte vollzogen. In der Wohnung des 39-Jährigen fanden die Beamten jeweils ein Kilogramm Marihuana und Amphetamin.

Polizei findet auch Utensilien zum Verpacken der Drogen in Stadtbergen

Zudem entdeckten die Ermittler auch verschiedene kleinere Mengen anderer Betäubungsmittel sowie diverse Utensilien zum Wiegen und Verpacken der Drogen. Auch Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich und Mobiltelefone wurden beschlagnahmt. Der 39-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Untersuchungshaftbefehl und setzte ihn wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in Vollzug. (thia)

