Polizei kann Unfallflucht in Stadtbergen schnell aufklären

Eine Unfallflucht in Stadtbergen hat die Polizei schnell aufklären können.

Ein zunächst Unbekannter fährt in Stadtbergen ein geparktes Auto an und macht sich aus dem Staub. Die Fahndung führt schnell in Diedorf zum Erfolg.

Eine Unfallflucht in Stadtbergen hat die Polizei schnell aufklären können. Ein zunächst Unbekannter hatte am Samstag im Bereich der Sportanlage gegen 18.50 Uhr ein geparktes Auto beschädigt. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Streife den Verursacher gegen 19.30 Uhr in Diedorf an seiner Wohnanschrift ausfindig machen. Da der Fahrer laut Polizei mit 1,1 Promille deutlich alkoholisiert war, wurde er der zuständigen Dienststelle in Pfersee zur weiteren Sachbearbeitung übergeben. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt. (thia)

