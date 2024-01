Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Ein Alkoholtest der Polizei ergibt einen Wert von 0,6 Promille. Das hat nun Folgen für den Autofahrer.

Eine Polizeistreife hat am Mittwochabend einen 53-jährigen Autofahrer in der Allgäuer Straße in Stadtbergen kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, wurde im Rahmen der Verkehrskontrolle ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über 0,5 Promille ergab. Daraufhin veranlassten die Polizisten einen zweiten Test, der auch vor Gericht verwertbar ist. Dieser ergab knapp 0,6 Promille. Die Autoschlüssel des Mannes wurden sichergestellt, gegen ihn wird wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. (jlü)