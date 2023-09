Polizei stoppt in Stadtbergen einen alkoholisierten Autofahrer

In Stadtbergen stellt eine Polizeistreife bei einem Autofahrer einen Alkoholwert von über 0,6 Promille fest. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld.

In Stadtbergen hat die Polizei am Sonntagmittag einen Autofahrer mit über 0,6 Promille erwischt. Eine Streife kontrollierte den 46-jährigen Mann gegen 12.30 Uhr beim Ziegelstadel und stellte Alkoholgeruch bei ihm fest. Wie die Polizei mitteilt, erwarten den Mann nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und zwei Punkte in Flensburg. (jly)

