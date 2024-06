Polizei sucht Dreirad-Dieb in Stadtbergen

Eine Mutter stellt in Stadtbergen das Dreirad ihrer Tochter ab. Als sie zurückkommt, ist das Dreirad verschwunden. Jetzt ermittelt die Polizei.

Die Polizei sucht nach einem Dreirad-Dieb in Stadtbergen. Wie die Beamten mitteilen, stellte eine Mutter am Mittwoch gegen 12 Uhr das Dreirad ihrer Tochter an der Straße Am Leiterle ab. Als sie kurze Zeit später wiederkam, war das Dreirad nicht mehr vor Ort. Es entstand ein niedriger dreistelliger Beuteschaden. Die Polizei Augsburg 6 ermittelt nun wegen Diebstahls und nimmt Hinweise unter der 0821/323-2610 entgegen. (kinp)