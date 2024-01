Polizei sucht nach Beteiligten bei Unfall in Stadtbergen

Eine 77-jährige Radfahrerin stößt mit einem anderen Radfahrer in Stadtbergen zusammen und stürzt. Nun sucht die Polizei nach dem unbekannten Radler.

Nach einem Unfall in Stadtbergen sucht die Polizei nach einem unbekannten Radfahrer. Wie die Beamten mitteilen, kam es am Donnerstag im Bereich des Nestackerwegs, etwa auf Höhe der Waschanlage, zu einem Unfall zwischen dem Unbekannten und einer 77-jährigen Radfahrerin. Die Dame stürzte, verletzt sich aber wohl nicht. Nach einem kurzen Wortwechsel fuhr der unbekannte Radler davon, ohne sich um den entstandenen Schaden am Fahrrad zu kümmern. Zeugen des Unfalls, oder der unbekannte Fahrradfahrer, werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (AZ)