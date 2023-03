Stadtbergen

vor 16 Min.

Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in Stadtbergen

In ein Einfamilienhaus in Stadtbergen in der Herrgottstraße im Bereich der 20er-Hausnummern ist am Mittwoch eingebrochen worden.

In der Herrgottstraße in Stadtbergen dringt ein Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen übernommen.

In ein Einfamilienhaus in Stadtbergen in der Herrgottstraße im Bereich der 20er-Hausnummern ist am Mittwoch eingebrochen worden. Der Täter verschaffte sich zwischen 19.30 und 20.45 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Anwesen. Bei dem Einbruch entstand ein Sach- und Beuteschaden, die genaue Höhe wird derzeit noch geklärt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810entgegen. (thia)

