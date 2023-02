Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Stadtbergen

Auf einem Parkplatz in Stadtbergen wird am Montag ein Opel angefahren. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Ein in Stadtbergen geparkter Opel ist vermutlich am Montag zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr angefahren worden. Der Wagen stand zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Benzstraße, teilt die Polizei mit. Ein bislang Unbekannter touchierte mutmaßlich den auf dem Parkplatz abgestellten Opel. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne den Unfall der Polizei zu melden. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnumer 0821/323-2610. (kinp)