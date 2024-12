Polizeibeamten kontrollierten am Sonntag einen 21-Jährigen in der Ulmer Landstraße in Stadtbergen, als er gegen Mitternacht in sein Auto stieg. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Die Beamten stellten daraufhin den Autoschlüssel vorübergehend sicher. (diba)

