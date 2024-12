Positiv auf Cannabis: Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr

Nach einer Kontrolle in Stadtbergen in der Nacht auf Donnerstag musste ein 24-Jähriger seinen Autoschlüssel abgeben. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann gegen 3.30 Uhr in der Daimlerstraße kontrolliert. Den Beamten zufolge zeigte er „drogentypisches Verhalten.“ Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Außerdem stellten sie den Autoschlüssel sicher .Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen. (kinp)

