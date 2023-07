Stadtbergen

Prälat Manz hat in Stadtbergen seine geistliche Heimat gefunden

Sein goldenes Priesterjubiläum feiert am Sonntag Prälat Peter C. Manz in der Kirche zum Auferstandenen Herrn in Leitershofen.

Plus Auch im Ruhestand ist Prälat Peter C. Manz eine unverzichtbare Stütze der Pfarreiengemeinschaft Stadtbergen. Er ist aus tiefstem Herzen Seelsorger.

Von Ingrid Strohmayr

Der 23. Juni 1973 war ein ganz besonderer Tag für die katholische Pfarrei St. Nikolaus in Immenstadt im Allgäu. Die Immenstädter bereiteten ihrem Neupriester einen innigen Empfang an der Mariensäule im Herzen der Stadt und feierten mit ihm in der Pfarrkirche festlich die Primiz. 50 Jahre später ist es nun ein ganz besonderer Tag für Stadtbergen. Am Sonntag freut sich die Pfarreiengemeinschaft (PG), in der Kirche Zum Auferstandenen Herrn mit Prälat Peter C. Manz das goldene Priesterjubiläum feiern zu können.

Als Neujahrskind kam Prälat Peter C. Manz 1946 in Immenstadt zur Welt, wuchs mit seinen beiden Schwestern Christine und Elisabeth in einem wohlbehüteten und christlich geprägten Elternhaus auf. Er besuchte das Carl-von-Linde-Gymnasium und engagierte sich in Immenstadt in der kirchlichen Jugendarbeit. „Das war damals schon eine gewisse Weichenstellung, da mir schnell klar war, dass ich einen Beruf suche, der mit Menschen zu tun hat, ein technischer Beruf stand nie zur Debatte“, sagt Manz. Er entschied sich für ein Philosophie-Studium, stellte aber fest, dass es sich hier um eine „brotlose Kunst“ handelt und fand seine Berufung in der Theologie. Nach dem Studium in Dillingen und Augsburg folgten die unterschiedlichsten Berufungen in der katholischen Kirche.

