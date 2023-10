Premiere für das Stadtberger Repair-Café

Damit Gegenstände nicht in den Müll wandern: In Stadtbergen gibt es jetzt die erste Gelegenheit zur gemeinsamen Reparatur.

Es gibt Gegenstände, die möchte man nicht wegwerfen, wenn sie nicht mehr funktionieren, weil sie einem entweder im Laufe der Zeit ans Herz gewachsen sind oder auch, weil es sie als Neugeräte nicht mehr gibt. Da bleibt nur noch der Weg des Reparierens. Wer das selbst nicht kann und vielleicht vom Reparaturbetrieb gehört hat, dass „es sich nicht mehr lohnt“, der versucht es in der Nachbarschaft oder kommt ins Repair-Café. Hier helfen ehrenamtlich Tätige dabei, defekte private Gebrauchsgegenstände zu reparieren und dadurch Werte zu erhalten. Das Repair-Café ist aber nicht ein kostenloser Reparatur-Service, sondern möchte Menschen befähigen, Dinge selber zu reparieren, um unnötigen Müll zu meiden.

Repair-Cafés findet man in vielen Städten, nun kommt es auch nach Stadtbergen. Initiiert vom städtischen Klimaschutz, mitveranstaltet vom Kulturbüro und unterstützt vom Habitat in Augsburg, in dem schon seit Längerem erfolgreich ehrenamtlich repariert wird, findet am Samstag das erste Stadtberger Repair-Café statt. Neben dem ehrenamtlichen Reparieren und im besten Fall „Unkaputt-Machen“ der mitgebrachten Gegenstände gibt es auch noch Kuchen und Kaffee sowie viel Möglichkeit zum Austausch.

Jede helfende Hand ist willkommen

Die erste Veranstaltung ist am Samstag, 28. Oktober, von 12 bis 16 Uhr im Jugendzentrum Inside, Am Hopfengarten 12. Gebracht werden können Gebrauchsgegenstände, Kleidung, Geräte, kleine Möbel, Spielzeug, kleinere Haushalts- und Mediengeräte, Fahrräder. Nicht: Autos, Motorräder, gefährliche Gegenstände, Waschmaschinen, Kühlschränke, Fernseher oder Ähnliches.

Wer also Spaß daran hat, zu sehen, was in seinem Gerät vor sich geht oder beim nächsten Mal sogar selber reparieren möchte, ist am Samstag im Repair-Café richtig. Damit auch möglichst vielen Menschen geholfen werden kann, wird gebeten, nur maximal zwei defekte Geräte mitzubringen. Wer keine kaputten Gegenstände zu Hause hat, aber Freude am Mithelfen und –schrauben, ist willkommen. (AZ)