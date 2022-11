Professor spricht über seltene Erkrankungen im Gehirn von Kleinkindern

Bei der Ärztlichen Vortragsreihe in Stadtbergen spricht Prof. Dr. Ansgar Berlis über Gefäßerkrankungen im Gehirn von Neugeborenen und Kindern.

Prof. Dr. Ansgar Berlis, Direktor der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie, ist in der Ärztlichen Vortragsreihe bekannt für seine Berichte über computergestützte Eingriffe im Gefäßsystem des Gehirns. Diesmal will er dabei ein Sondergebiet beleuchten, die Diagnose und Therapie von Gefäßerkrankungen im Gehirn von Neugeborenen und Kindern.

Diese Erkrankungen kommen glücklicherweise sehr selten vor. Eine Krankheit gilt als selten, wenn sie im Durchschnitt weniger als fünf von 10.000 Menschen trifft. Andererseits gibt es mehrere 1000 seltene Krankheiten, weshalb sich darum jetzt ein Zentrum für Seltene Erkrankungen (AZeSE) am Uniklinikum kümmert (Leiterin: Dr. Desirée Dunstheimer). Oft sind sie nicht leicht zu erkennen, oder die behandelnden Ärzte ziehen eine solche Krankheit nicht sofort in Betracht. Deshalb braucht man Ärzte, die sich speziell mit seltenen Erkrankungen auskennen. Dabei arbeiten Experten aus verschiedenen Fachgebieten und Berufsgruppen national und international zusammen.

Schlaganfall und Venenthrombosen im frühkindlichen Alter

Berlis will unter anderem über Aneurysmen, Schlaganfall oder Venenthrombosen im Gehirn im frühkindlichen Alter sprechen. Er geht auch auf die sogenannte Vena Galeni Malformation ein. Dabei handelt es sich um einen Kurzschluss zwischen Arterien und Venen im Gehirn, der bereits vor der Geburt durch Ultraschall festgestellt werden kann. Dieser sogenannte Shunt bedeutet eine Belastung für das Herz, die lebensbedrohlich sein kann. Kinderärzte, Kinderkardiologen, Kinderintensivstation und interventionelle Neuroradiologen müssen dann gemeinsam mit Geburtshelfern entscheiden, welche Therapien zu welchem Zeitpunkt erfolgen müssen. All diese Voraussetzungen sind am Uniklinikum Augsburg vorhanden.

Bei der Vena Galeni Malformation wird eine Behandlung unmittelbar oder in einem Abstand von bis zu sechs Monaten nach der Geburt angestrebt. Stabile Patienten werden dann in Zentren wie das Uniklinikum verlegt, die spezielle Erfahrungen in der Behandlung von Kindern und Gefäßfehlbildungen haben. Berlis befasst sich mit solchen seltenen Erkrankungen seit mehr als 20 Jahren. Der Vortrag "Kindliche Hirngefäß-Fehlbildungen" findet am Montag, 14. November, um 19.30 Uhr im Bürgersaal statt. Eintritt: fünf Euro.

Lesen Sie dazu auch