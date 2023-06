Stadtbergen

Prunkbau für die Autosammlung ärgert Anwohner und Bund Naturschutz

Auf diesem freien Grundstück im Höhenweg Leitershofen will ein Gersthofer Abrissunternehmer ein Haus mit 31 Tiefgaragenplätzen für die private Autosammlung bauen. Anwohner klagen dagegen vor dem Augsburger Verwaltungsgericht und auch der Bund Naturschutz läuft Sturm.

Plus Ein Gersthofer Unternehmer will in Leitershofen eine Villa mit 1000 Quadratmetern Wohnfläche und 31 Stellplätzen für seine Autosammlung bauen. Anwohner klagen nun vor dem Verwaltungsgericht.

Es ist eines der schönsten Wohngebiete im Augsburger Raum. Schmucke Einfamilienhäuser mit großen Gärten in Nebenstraßen mit wenig Verkehr säumen vor allem den östlichen Teil des Stadtberger Ortsteils Leitershofen. Freie Baugrundstücke sind rar. Einem Gersthofer Unternehmer ist es vor wenigen Jahren gelungen, im Höhenweg eine freie Fläche zu kaufen. Nun plant er dort einen Neubau, der alle anderen Domizile in den Schatten stellt. Doch die Anwohner sind ob der Dimensionen entsetzt. Denn: Es handelt sich um eine Villa mit mehr als 1000 Quadratmetern Wohnfläche und einer Tiefgarage mit 31 Stellplätzen für die private Autosammlung. Nun wird vor dem Verwaltungsgericht Augsburg gegen den Freistaat Bayern wegen der Baugenehmigung geklagt und auch der Bund Naturschutz läuft Sturm.

Bereits die im April 2020 eingereichte formlose Anfrage zum Neubau "eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und zwei Garagenebenen" fand im Bau- und Umweltausschuss zunächst keine Mehrheit. Zu überdimensioniert erschien den Räten das Vorhaben. Nach Informationen unserer Redaktion wollte der Unternehmer, der unter anderem im Tiefbau tätig ist, sein Haus so gestalten, dass er von jedem Raum aus auch im Abendschein noch einen freien Blick auf seine Autosammlung hat. Doch das gemeindliche Einvernehmen konnte ob des zu geringen Abstands zur Straße und der Größe nicht erteilt werden. Der Bauherr besserte nach.

