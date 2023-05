Stadtbergen

18:00 Uhr

Radparkplatz und Elternzelt: Beim Stadtberger Stadtfest gibt es Neuerungen

Ausgeschenkt wird erneut ein eigens für das Stadtfest gebrautes Bier von Hasenbräu. Wie es schmeckt, kann bereits am Dienstag, 16. Mai, ab 19 Uhr getestet werden.

Plus Erstmals stehen beim Stadtfest in Stadtbergen mehr als 400 Stellplätze für Fahrräder zur Verfügung. Dies ist aber nicht die einzige Änderung zum Vorjahr.

Die Besucherzahlen beim Stadtberger Stadtfest aus dem vergangenen Jahr zu übertreffen, dürfte nicht einfach sein. Schließlich kamen rund 36.000 Besucherinnen und Besucher zu dem Festgelände an der Panzerstraße – ein neuer Rekord. Doch ganz unmöglich scheint das Unterfangen nicht. Schließlich hat das Kulturbüro mit seinem Team rund um Veranstaltungsleiter Christoph Schmid auch heuer seine Hausaufgaben gemacht und erneut ein tolles Programm für die fünf Tage von Mittwoch bis Sonntag, 17. bis 21. Mai, ausgearbeitet. Gespannt ist man in Stadtbergen vor allem, wie die Neuerungen bei den Gästen ankommen. Denn Festwirt und Veranstalter haben sich so einiges einfallen lassen.

Am wenigsten gefallen dürfte den Besuchern allerdings der geänderte Bierpreis. "Aufgrund der gestiegenen Kosten wird die Maß Bier in diesem Jahr 11,20 Euro kosten", sagt Festwirt Markus Paiser, der zusammen mit seinem Vater Kurt für die Organisation der Festivitäten verantwortlich ist. Ausgeschenkt wird erneut ein eigens für das Stadtfest gebrautes Bier von Hasenbräu. Wie es schmeckt, kann bereits am Dienstag, 16. Mai, ab 19 Uhr bei der traditionellen Bierprobe getestet werden. Offiziell eröffnet wird das Fest dann einen Tag später um 17.30 Uhr. Der Bieranstich mit Bürgermeister Paul Metz zur Musik der Mercuries ist für 19 Uhr vorgesehen. Doch nicht nur der Preis für die Maß ist neu.

