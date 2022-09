Raffinierter Diesel-Dieb in Stadtbergen

Trickreich geht ein Unbekannter vor, um in Stadtbergen an den begehrten Treibstoff zu gelangen.

Ein Dieseldiebstahl der eher seltenen Art wurde am Samstagvormittag bemerkt. Ein Mitarbeiter einer Autovermietung wunderte sich beim Tanken über die Dieselpfütze unter seinem Fahrzeug. Bei der Ursachenforschung entdeckte er ein mehrere Millimeter großes Bohrloch im Tank des Fahrzeugs. Offenbar hatte ein bislang Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag den Tank des Fahrzeugs, das auf dem Park-and-Ride-Platz in der Boschstraße abgestellt war, angebohrt und war so an den Kraftstoff gelangt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Süd unter Telefon 0821/323-2710 zu wenden. (AZ)