Renitenter Radler in Stadtbergen kassiert gleich mehrere Anzeigen

Ein 28-Jähriger radelt betrunken und ohne Licht mit seinem E-Bike über die Bismarckstraße in Stadtbergen. Doch das ist nur der Anfang seiner zahlreichen Verfehlungen.

Gleich mehrere Anzeigen bekommt nun ein Radfahrer, der am Mittwoch im Straßenverkehr so ziemlich alles falsch gemacht, was nur geht. Eine Streife der Polizei hatte den 28-Jährigen gegen 22:50 Uhr in der Bismarckstraße bemerkt.

Zunächst wunderten sich die Beamten, dass der Mann mit seinem E-Bike ohne Beleuchtung mitten auf der Straße fährt. Bevor sie den 28-Jährigen anhalten konnten, sahen sie, wie der Radler einfach über eine rote Ampel fährt. Die herannahende Straßenbahn konnte gerade noch rechtzeitig bremsen. Völlig unbeirrt von dem Vorfall, fing der junge Mann schließlich noch während der Fahrt an, mit seinem Handy zu telefonieren. Die Polizisten konnten ihn schließlich stoppen, doch damit waren die Verstöße noch lange nicht beendet.

Radler in Stadtbergen muss fixiert und gefesselt werden

Zunächst stellte sich heraus, dass der 28-Jährige mit rund 1,4 Promille deutlich alkoholisiert war. Der Mann zeigte sich allerdings völlig uneinsichtig und wollte partout nicht mit auf die Dienststelle zur Blutentnahme. Er wehrte sich laut Polizei so heftig dagegen, dass er fixiert und gefesselt werden musste. Doch sogar im Polizeiauto gab der 28-Jährige keine Ruhe und beschimpfte die Beamten. Nun erwarten ihn erwarten mehrere Anzeigen unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und Widerstand. (thia)

