Rentnerpaar aus Stadtbergen verzweifelt seit 14 Jahren an der GEZ

Plus 2009 soll das Ehepaar eine Gutschrift über 17,28 Euro von der GEZ erhalten, dieser Betrag wird aber abgebucht. Nun beträgt ihr angeblicher Zahlungsrückstand 375,14 Euro.

Elke und Werner Kruse-Heim sind verzweifelt. Seit mittlerweile 14 Jahren versuchen die beiden Senioren aus Stadtbergen, eine nicht korrekte Abbuchung von der Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, kurz GEZ, zu korrigieren. Denn: Eigentlich würden der 79-Jährigen und ihrem Ehemann eine Gutschrift über 17,28 Euro zustehen. Stattdessen aber bekommen sie nun in jedem Quartal eine Mahngebühr von acht Euro aufgebrummt. "Und mittlerweile beläuft sich der angebliche Zahlungsrückstand auf 375,14 Euro", sagt die ehemalige Buchhalterin. Da nun sogar ein Inkassobüro eingeschaltet ist, können die beiden auch nicht auf den so dringend benötigten Lieferservice der Supermärkte zurückgreifen.

Jahrelang zahlten Elke und Werner Kruse-Heim pünktlich ihren fälligen Rundfunkbeitrag. "Ich habe schließlich selbst einmal bei der GEZ gearbeitet", sagt der 76-Jährige, der seit 1996 zusammen mit seiner Frau in der gemütlichen Wohnung am Kornfeld wohnt. Die Probleme mit der GEZ traten 2009 auf, als sie heirateten. "Bis dahin waren alle unsere Rundfunkgeräte auf den Namen meiner Frau angemeldet", erklärt der Senior. Er selbst hätte zusätzlich quartalsweise 17,28 Euro für sein Autoradio gezahlt. Nach der Heirat wurden die Gebühren ordnungsgemäß zusammengelegt, doch aus Versehen buchte die GEZ ihm das Autoradio erneut ab. Kruse-Heims legten Widerspruch ein und bekamen Recht. Fortan nahm das Unheil seinen Lauf.

Statt einer Gutschrift gab es eine Abbuchung

"Uns wurde schriftlich bestätigt, dass wir 17,28 Euro erstattet bekommen", sagt die 79-Jährige und deutet auf das fein säuberlich abgeheftete Schreiben in dem prall gefüllten Ordner. Statt einer Gutschrift aber buchte die GEZ den Betrag erneut per Lastschrift ab. "Die habe ich natürlich sofort storniert und geschrieben, dass wir eine Gutschrift und keine Abbuchung bekommen müssten." Die GEZ reagierte. "Aber nun wurden uns die 17,28 Euro plus 3,60 Euro Stornierungsgebühren berechnet", erzählt die Seniorin. Nicht nur das. "Zusätzlich kam in jedem neuen Quartal eine Mahngebühr hinzu." Zunächst sechs Euro, später acht Euro. Kruse-Heims weigerten sich weiterhin und pochten auf ihr Recht. Vergeblich. "Und dann ging es auf einmal mit dem Gerichtsvollzieher los", sagt die Seniorin.

Bisherige Urteile zum Rundfunkbeitrag 1 / 5 Zurück Vorwärts Der Rundfunkbeitrag hat die Gerichte schon oft beschäftigt. Er wird seit 2013 pro Wohnung und nicht mehr nach Art und Zahl der Geräte erhoben. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts sowie von Landesverfassungsgerichten:

Private Haushalte: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschied im März 2016, der Rundfunkbeitrag für private Haushalte sei nicht zu beanstanden. Die Kläger hielten es für ungerecht und verfassungswidrig, dass sie den Beitrag zahlen müssen, obwohl sie gar kein Rundfunkgerät oder nur ein Radio besitzen.

Hotelzimmer: Anders als bei Privatwohnungen darf der Rundfunkbeitrag für Hotel- und Gästezimmer sowie Ferienwohnungen nur erhoben werden, wenn darin auch eine Empfangsmöglichkeit vorhanden ist. Das entschieden die obersten Verwaltungsrichter im September 2017. Geklagt hatte die Betreiberin eines Hostels in Neu-Ulm, die den allgemeinen Beitrag für Betriebsstätten zahlt und auch noch für jedes ihrer Gästezimmer einen Drittel-Beitrag zahlen sollte.

Unternehmen: Im Dezember 2016 bestätigte das Bundesverwaltungsgericht die Rechtmäßigkeit des Rundfunkbeitrags für Unternehmen. Sie wies damit Klagen des Autovermieters Sixt und des Discounters Netto zurück. Diese hatten sich dagegen gewandt, dass der Beitrag nach der Anzahl von Betriebsstätten, Beschäftigten und Firmenfahrzeugen bemessen wird. Unternehmen mit vielen Filialen würden klar benachteiligt.

Bereits im Mai 2014 waren Unternehmen mit entsprechenden Klagen vor dem Bayerische Verfassungsgerichtshof und dem Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz gescheitert.

Die Rentnerin hatte, bevor es zu einer Pfändung kommen konnte, dem Gericht sofort sämtliche Unterlagen zukommen lassen. "Kurz darauf wurde das Verfahren gegen uns als ,unbegründet' eingestellt", freute sie sich. Doch die GEZ ließ nicht locker. "Vor Kurzem kam auf einmal ein Schreiben von einem Inkassobüro und statt von der GEZ werden uns jetzt sogenannte Festsetzungsbescheide vom ARD, ZDF und Deutschlandradio Beitragsservice zugestellt." Kruse-Heim wehrte sich auch hier schriftlich - keine Reaktion. "Langsam drehe ich durch", sagt sie leise. Denn der Ärger geht weiter.

Keine Kreditkarte wegen negativer Schufa-Auskunft

"Da wir beide gehbehindert sind, wollten wir von einem Supermarkt den Lieferservice in Anspruch nehmen", erzählt ihr Ehemann. Kein Problem, habe es geheißen. Dafür sei lediglich eine Kreditkarte erforderlich. Elke Kruse-Heim beantragte diese und freute sich, dass die anstrengenden Einkäufe bald der Vergangenheit angehören. Dann der Schock. "Unser Bankberater rief an und sagte, er könne keine ausstellen, da wir eine negative Schufa-Auskunft haben." Dies war nun der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. "Wir lassen uns unseren Ruf nicht kaputt machen", sagt der ehemalige Marktgemeinderat von Stadtbergen, der einst in der Grundschule der Banknachbar des Bundestagsvizepräsidenten a. D. Eduard Oswald war.

Beide überlegen nun, sich eventuell einen Anwalt zu nehmen. "Aber eigentlich ist es doch Betrug und eine Sache für die Staatsanwaltschaft", überlegt der 76-Jährige. Schließlich kenne er ähnliche Fälle im Bekanntenkreis. "Die haben irgendwann gezahlt, nur um ihre Ruhe zu haben." Dies kommt für seine Frau nicht infrage. "Ich zahle nicht", betont die 79-Jährige und wünscht sich nur eins: "Diese ungerechte Forderung will ich noch vor meiner Beerdigung erledigt haben."