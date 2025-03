„Richtig cool“ fanden die jungen Menschen das gemeinsame Kunstprojekt am Ziegelhof

Mit dem Ziel, jungen Menschen mit und ohne Handicap einen kreativen Raum zur Selbstentfaltung zu geben, organisierten Studierende der Munich Business School ein Kunstprojekt im Rahmen ihres Kurses „Social Service Project“. Zum Thema „Liebe“ sollten die Jugendlichen die Möglichkeit haben, sich durch Kunst auszudrücken. Projektpartner war die Stiftung Bunter Kreis mit ihrem Therapiezentrum Ziegelhof in Stadtbergen. Der Bunte Kreis hilft Familien mit chronisch, krebs- und schwerstkranken Kindern. Am Therapiezentrum Ziegelhof finden unterschiedlichste Therapien statt. Das Kunstprojekt fand im JUZZ, dem Jugendzentrum am Ziegelhof, statt, wo sich Jugendliche mit und ohne Behinderung regelmäßig treffen.

Vertrauen schaffen und Erlebnisse verarbeiten

Die Studierenden haben das zweiteilige Kunstprojekt unter der Leitung der in Stadtbergen beheimateten Künstlerin Beatrice Schmucker und den Pädagoginnen und Pädagogen des Bunten Kreises realisiert. Das erste Treffen sollte ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis schaffen, damit sich alle wohlfühlen und offen interagieren können. Durch Gespräche, gemeinsame Reflexionen und ein Ideen-Poster zu persönlichen Interpretationen von „Liebe“ wurde eine Grundlage für das kreative Arbeiten gelegt.

Am zweiten Projektnachmittag setzten die Jugendlichen gemeinsam mit den Studierenden ihre Gedanken auf großformatigen Leinwänden um. Dabei konnten sie ihre Emotionen und Erlebnisse künstlerisch ausdrücken und gleichzeitig im geschützten Rahmen soziale Interaktion und Gemeinschaft erleben. Besonders beeindruckend war die Offenheit, mit der sie ihre persönlichen Geschichten durch Kunst teilten und sich für das Projekt begeisterten. Die Jugendlichen beschrieben das Projekt als „richtig cool“ und meinten, dass es gar nicht so einfach sei, zu überlegen, was sie gerne mögen. Einigen Jugendlichen gefiel es besonders, sich durch Sprayen künstlerisch auszudrücken. „Es war schön, etwas so zu gestalten, wie ich es möchte“, beschrieben sie das Erlebte hinterher.

Bilder beim Bunten Kreis zu sehen

Auch für die engagierte Künstlerin Beatrice Schmucker war das Projekt eine Bereicherung: „Ich freue mich sehr, dass ich dieses ganz besondere Kunstprojekt begleiten und unterstützen durfte und dabei neue Erfahrungen sammeln konnte.“ Die entstandenen Werke verbleiben beim Bunten Kreis als dauerhafte Erinnerung und sichtbares Zeichen für Kreativität und Gemeinschaft.

