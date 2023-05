Rückenschmerzen betreffen fast jeden irgendwann einmal

Professor Ehab Shiban gibt im Bürgersaal Stadtbergen im Rahmen der ärztlichen Vortragsreihe einen Überblick über Ursachen und Therapiemöglichkeiten bei Rückenleiden.

Rückenschmerzen – ein umfangreiches Thema, das fast jeden irgendwann einmal betrifft. Sie können nicht nur sehr belastend sein und die Beweglichkeit einschränken. Oft ist es auch gar nicht so einfach, die Ursache herauszufinden und die richtige Therapie zu wählen. In seinem Vortrag wird der kommissarische Direktor der Klinik für Neurochirurgie, Prof. Ehab Shiban, einen Überblick geben.

Rückenschmerzen treten oft im Bereich des Lendenwirbels auf, können sich plötzlich bemerkbar machen oder auch lange Zeit anhalten. Häufig sind sie auch wiederkehrend. Mit zunehmendem Alter wird man für Rückenschmerzen anfälliger. Und Rückenschmerzen beeinträchtigen die Arbeitsfähigkeit und führen dadurch zu nicht unerheblichen volkswirtschaftlichen Kosten. Wer darunter leidet, kann sich zunächst an seinen Hausarzt wenden, der in vielen Fällen bereits mit ambulanter Behandlung Abhilfe schaffen kann. In schwereren und unklaren Fällen wird er den Patienten jedoch ins Krankenhaus einweisen.

Wann eine Operation nötig oder sinnvoll ist

In der Klinik gibt es mehr Möglichkeiten, die Schmerzursache zu diagnostizieren. Dazu gehören die Kernspin- und die Computertomografie. Infrage kommt etwa ein Bandscheibenvorfall. Das heißt, ein Rückenmarksnerv wird zwischen zwei Wirbeln herausgequetscht oder es tritt eine Spinalkanalstenose auf. Darunter ist eine Verengung des Wirbelkanals zu verstehen, die von Wirbelveränderungen herrührt. Eine mögliche Ursache liegt im Spektrum rheumatischer Erkrankungen oder es liegt ein sogenannter Gleitwirbel vor. Dabei verlagert sich ein Wirbel und macht die Wirbelsäule instabil. Schließlich wäre auch an ein Krebsgeschwulst im Bereich der Wirbelsäule zu denken. Diese Erkrankungen sind unterschiedlich zu behandeln und Shiban wird insbesondere darauf eingehen, wann eine Operation nötig oder sinnvoll sein kann.

Ist eine eindeutige Ursache der Rückenschmerzen nicht zu ermitteln, so muss zumindest etwas gegen die Schmerzen getan werden. Dabei geht es darum, wie intensiv der Schmerz ist (eine Frage der Schmerzmessung) und was getan werden muss, damit der Rückenschmerz nicht chronisch wird. Dafür stehen eine Reihe von Schmerztherapien zur Verfügung.

Der Vortrag „ Rückenschmerzen : Behandlungsmöglichkeiten“ findet am Montag, 22. Mai, um 19.30 Uhr im Bürgersaal statt. Eintritt: fünf Euro.

