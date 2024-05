Stadtbergen

vor 35 Min.

Rund 35.000 Menschen feiern an fünf Tagen beim Stadtfest in Stadtbergen

Unter weiß-blauem Himmel feierten tausende in den vergangenen Tagen auf dem Stadtfest in Stadtbergen.

Plus Bei Frühlingswetter wurde in Stadtbergen tagelang ausgiebig gefeiert. Viel Lob gab es für das Programm des Kulturbüros rund um die Sportanlage an der Panzerstraße.

Von Ingrid Strohmayr

Weiß-blauer Himmel, Sonnenschein und angenehme Temperaturen lockten am Wochenende Tausende von Stadtfestbesuchern auf die Festmeile an der Panzerstraße. Junge Leute, überwiegend im feschen Dirndl und strammer Lederhose, lagen sich freudig in den Armen und freuten sich sichtlich über manches oft unerwartete Wiedersehen.

Stadtfest-Macher freuen sich über tausende Besucher

Für „Stadtfest-Macher“ Christoph Schmid war es bereits das 20. Stadtfest, das er in verantwortlicher Position mit dem Kulturbüro der Stadt managt. „Die großartige Besucherzahl zeigt erneut, dass wir mit unserem Konzept den Geschmack unserer Besucher getroffen haben." Etwa 35.000 Menschen strömten zum Stadtfest. Erstmals konnten am Einlass Festivalarmbänder und Festabzeichen gegen eine Spende von drei Euro erworben werden. Diese kleine finanzielle Unterstützung soll dazu beitragen, das Stadtfest in der bekannten Form weiterhin durchführen zu können. „Nächstes Jahr muss der Verkauf dieser Festabzeichen besser aufgestellt werden, die Nachfrage war zwar da, aber konnte nicht optimal umgesetzt werden, räumt Schmid ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

