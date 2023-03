"Samira": Die Stadtbergerin, die mit den Schlangen tanzt

Plus Tanja Huber aus Stadtbergen ist Erzieherin in einer Kinderkrippe. Doch wenn sie ihren Arbeitstag beendet hat, geht oftmals eine mystische Verwandlung in ihr vor.

Sie sind Bewegungskünstlerin im Tanzstil „Tribal Fusion“. Was ist das genau?



Tanja Huber alias "Samira": Die grundlegende Basis für diesen Stil liegt im klassischen orientalischen Tanz. Doch Tribal Fusion ist düsterer, es ist mystischer und es fließen auch sehr viele Einflüsse aus anderen Tanzrichtungen ein. So kann man damit problemlos auch zu Rammstein tanzen.

Nun sind Ihre Tanzpartner keine Männer, sondern Schlangen! Ist das nicht gefährlich?



"Samira": Meine Tiere sind in der Tat Würgeschlangen. Und das sind einfach nun mal Raubtiere, die nicht gerade ungefährlich sind. Sie sind von Natur aus blitzschnell und unberechenbar. Aber es ist auch keineswegs so, dass man augenblicklich gleich erwürgt wird. Das ist ein Klischee aus Hollywood. Selbst Filme wie „Das Dschungelbuch“ haben dazu beigetragen, dass viele Menschen in Schlangen irgendetwas Bösartiges sehen.

Von wie vielen Schlangen in Ihrem Haushalt sprechen wir gerade?



"Samira": Bei mir zuhause leben sieben Schlangen: Poseidon, Ares und Apollon sind männliche Königspythons – Diavola, Venus, Medusa und Mystique sind weibliche Boa Constrictors.

Was bei der Haltung von Schlangen zu beachten ist 1 / 3 Zurück Vorwärts Laut Tierschutzgesetz § 11 müssen gewerbliche Halter von Schlangen den VDA/DGHT- Sachkundenachweis in Terraristik ablegen, den man umgangssprachlich auch „Reptilienführerschein“ nennt. Mit diesem belegen die Halter, dass sie in der Lage sind, die Tiere ordnungsgemäß zu halten.

Gesetzlich ebenfalls notwendig bei der Zurschaustellung von Tieren ist grundsätzlich eine Erlaubnis der zuständigen Behörde, deren Aufgabe es unter anderem ist, das Leben und Wohlbefinden von Tieren zu erhalten.

Eine gewerbliche Schlangenhaltung unterliegt regelmäßigen Kontrollen des Veterinäramtes, die auch ohne einen konkreten Verdacht auf etwaige Mängel durchgeführt werden können. Bei Samira wurden noch keinerlei Mängel festgestellt.

Warum keine gemischten Geschlechter pro Schlangenart?



"Samira": Nun, wenn sich diese Tiere paaren, kann man mit einem einzigen Wurf bis zu 60 neue Baby-Schlangen dazubekommen. Viele Menschen denken, dass alle Schlangen Eier legen. Das machen zwar die Pythons, aber die Boas sind tatsächlich lebendgebärende Tiere.

Wie sieht es mit der Fütterung aus?



"Samira": In der freien Wildbahn kommen Schlangen bis zu einem Jahr ohne Nahrung aus. Das ist hier bei mir natürlich nicht der Fall. Aber heute füttert man nicht mehr mit lebenden Tieren, sondern mit Frostfutter. Das taue ich einen Tag vorher auf und bereite es frisch für meine Tiere zu. Aber hier muss man aufpassen: Die Hand darf auf keinem Fall wärmer als das Futter sein – sonst schnappt die Schlange ganz einfach nach der Hand und nicht nach dem Futter!

Das allgemeine Tierwohl ist ein ganz großes Thema. Wie sieht das bei Ihnen aus?



"Samira": Das Wohl der Tiere steht an allererster Stelle. Ich sehe meine Schlangen auch nicht als Tanzobjekte, sondern als liebenswerte Haustiere an. Auch die gesetzlichen Auflagen für deren Haltung sind extrem streng. Am Anfang steht eine äußerst schwierige Ausbildung, um den notwendigen Sachkundenachweis in Terraristik zu erhalten. Zusätzlich ist eine offizielle Erlaubnis des Veterinäramts nötig, welches auch immer wieder unangekündigt bei mir aufschlägt und alles bis ins kleinste Detail kontrolliert. Außerdem gehe ich regelmäßig zum Exoten-Tierarzt und muss alles über das Tierverhalten bei den Tanzauftritten dokumentieren. Es würde Tausende Euro Strafe kosten, wenn da irgendeine Veränderung nicht gemeldet wird. Und sobald ich selbst auch nur den geringsten Zweifel am Wohlbefinden der Schlangen habe, breche ich den Auftritt auf der Stelle ab oder trete ihn gar nicht erst an. Dann wird eben ohne Schlange getanzt.

Also man kann auf der Bühne eigentlich gar nichts im Voraus planen?



"Samira": Nein, eine festgelegte Choreografie ist nicht möglich. Ich tanze nicht mit der Schlange, sondern die Schlange tanzt mit mir! Wendet sie ihr Köpfchen nach links, bewege ich mich ebenfalls in diese Richtung. Schlängelt sie sich um mich herum, wird auch von mir eine Drehbewegung in die Wege geleitet.

Aber woher wissen Sie, ob sich die Schlange gerade wirklich rundum glücklich fühlt?



"Samira": Man lernt seine Tiere zu lesen. So prüfe ich beim Tanzen ununterbrochen, ob ihre Muskulatur entspannt ist. Ein weiteres Entspannungszeichen ist, wenn sich die Schlange einfach nur direkt zu Boden plumpsen lassen würde. Wäre sie gestresst, würde sie waagrecht in der Luft von meinem Körper abstehen. Extrem wichtig ist natürlich der richtige Umgang mit den Tieren: Schlangen brauchen regelmäßige Auszeiten, und da sie auch noch kaum Sauerstoff benötigen, kann für sie sogar ein Ausflug in den Garten für Aufregung sorgen. Ich hole sie deshalb auch nur äußerst selten aus ihrer gewohnten Lebensumwelt heraus.

Und Ihr aufregendstes Erlebnis bisher?



"Samira": Bei einem meiner Auftritte auf Schloss Scherneck hat sich meine Schlange derart wohlgefühlt, dass sie mitten während des Tanzens ganz einfach mal beschlossen hatte, sich zu häuten. So etwas machen die Tiere nur dann, wenn sie rundum entspannt und zufrieden sind.

Und was machen Sie mit all der abgestoßenen Schlangenhaut?



"Samira": Ich stelle Schmuckstücke daraus her: In durchsichtiges Gießharz gegossen entstehen aus Schlangenhautstücken glitzernde Kettenanhänger, Medaillons und andere schimmernde Unikate. Die spende ich dann auch gerne mal an Kindergärten.

Aus der abgestoßenen Schlangenhaut stellt die Tänzerin Schmuckstücke her: In durchsichtiges Gießharz gegossen entstehen glitzernde Kettenanhänger, Medaillons und andere schimmernde Unikate. Foto: Thomas Hack

Von wem werden Ihre Schlangentanzkünste gebucht?



"Samira": Da ist von Kindergeburtstagen bis Hochzeitsfeiern alles dabei. Aber meine Schlangen haben auch eine enorme therapeutische Bedeutung – so helfen sie immer wieder dabei mit, die Ängste und Phobien von Kindern zu heilen.

Zur Person: Tanja Huber aus Stadtbergen ist 27 Jahre alt und Erzieherin in einer Kinderkrippe. Doch in ihrer Freizeit ändert sie ihren Namen in „Samira“, wirft sich in märchenhafte Fantasiegewandungen und sucht sich ihren abendlichen Tanzpartner aus – wahlweise einen Königspython oder eine Boa Constrictor aus ihrem gewaltigen Terrarium.