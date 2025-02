Sammelboxen für „Schub-Ladenhüter“

In vielen Haushalten liegen sie in den Schubladen und warten auf eine neue Verwendung: alte, ungenutzte Smartphones sowie leere Tintenpatronen und Tonerkartuschen. Ab sofort stehen im Rathaus Stadtbergen (Oberer Stadtweg 2) und in der Bücherei Stadtbergen (Sonnenstraße 7) Sammelboxen bereit, in denen Bürgerinnen und Bürger diese „Schub-Ladenhüter“ abgeben können. Durch ihre Weiterverwendung werden wertvolle Ressourcen wie Edelmetalle herausgeholt und CO2 eingespart. Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts betragen diese Einsparungen pro Smartphone 14 Kilogramm Ressourcen und 58 Kilogramm Treibhausgasemissionen. Genau an dieser Stelle setzt die Sammelaktion der Stadt Stadtbergen in Zusammenarbeit mit dem Rote-Nasen-Sammelsystem „Recycling4smile“ an. Neben Umweltschutz verbindet die Aktion Lebensfreude: Denn jedes Mobiltelefon und auch jede leere Tintenpatrone kommen dem Verein Rote Nasen Deutschland zugute, der mit einfühlsamen Humor das Lachen in Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und zu Geflüchteten bringt. Auch für gebrauchte und nicht mehr benötige Brillen gibt es seit letztem Sommer Sammelboxen im Rathaus, in der Bücherei und am Wertstoffhof Stadtbergen. Mit ihrer Abgabe werden Hilfsbedürftige über die Aktion „BrillenWeltweit“ unterstützt. Mehr Informationen zu den Sammelboxen erhalten Interessierte bei der städtischen Klimaschutzmanagerin per E-Mail an klimaschutz@stadtbergen.de. (AZ)

