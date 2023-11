Schlaganfall: Prof. Dr. Ansgar Berlis stellt minimalinvasives Verfahren vor

In der Ärztlichen Vortragsreihe im Bürgersaal Stadtbergen geht es diesmal um eine moderne Behandlungsmethode bei einem Schlaganfall.

Wie kann man einem vom Schlag Getroffenen helfen? Der Brockhaus empfahl um 1900: den Patienten an einen ruhigen Ort bringen, Kopf und Oberkörper hoch lagern, kühlende Umschläge auf den Kopf, für Ableitung des Blutes nach unten sorgen. Erst seit gut 40 Jahren kann die Medizin gegen die Ursache eines Schlaganfalls, nämlich meist eine Verengung oder Verstopfung eines Gehirngefäßes, vorgehen. Der Direktor der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie des Uniklinikums, Prof. Dr. Ansgar Berlis, geht in der Ärztlichen Vortragsreihe in Stadtbergen näher darauf ein, was heute möglich ist.

Zu 85 Prozent steckt hinter einem Schlaganfall eine Minderversorgung des Gehirns

Eine plötzlich auftretende Lähmung, Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Sprech- oder Sehstörungen können Anzeichen für einen Schlaganfall sein. In 85 Prozent der Fälle steckt dahinter eine Minderversorgung des Gehirns mit Blut durch einen Pfropf (Thrombus) in einem Blutgefäß, in den übrigen ein geplatztes Gefäß (ein Aneurysma) mit folgender Einblutung ins Gehirn.

Professor Ansgar Berlis ist Direktor für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie an der Uniklinik. Foto: Ansgar Berlis

Ein verstopftes Gefäß wurde früher meist nicht und nur in Ausnahmefällen durch Schädeleröffnung behandelt. Eine andere Möglichkeit ist, den Pfropf durch ein blutverdünnendes Medikament aufzulösen (systemische Thrombolyse). Das neueste und schonendste Verfahren besteht darin, den Pfropf abzusaugen oder mit einem Gitternetz unter Durchleuchtungskontrolle in der Angiografie zu entfernen. Dabei werden Blutgefäße im Gehirn durch ein bildgebendes Verfahren, etwa Computertomografie, sichtbar gemacht. Es handelt sich um die minimal-invasive mechanische Thrombektomie.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Wie lange ist Ihr letzter Erste-Hilfe-Kurs her? Wissen Sie, was im Notfall zu tun ist? Eine Expertin zeigt die wichtigsten Schritte. Video: Tobias Utz

Zehn Prozent der Patienten können so behandelt werden

Berlis, zugleich Präsident der Deutschen Gesellschaft für Neuroradiologie, ist Spezialist für dieses Verfahren. Er wird sich in seinem Vortrag damit beschäftigen, worauf es bei einem Schlaganfall ankommt und bei welchen Patienten ein Eingriff durch das Gefäßsystem infrage kommt. Sie wird nach seiner Aussage immer häufiger angewandt. Der Anteil der Patienten, die so behandelt werden, ist seit 2015 von fünf auf neun bis zehn Prozent gestiegen. Das sind derzeit bundesweit etwa 22 000 Patienten im Jahr.

Die Thrombektomie ist inzwischen durch wissenschaftliche Untersuchungen als gute Therapiemethode untermauert. In vielen Fällen bilden sich die Schlaganfallsymptome nach einem solchen Eingriff rasch zurück. Allerdings ist bei Einschränkung der Bewegungs- oder Sprachfähigkeit eine Reha nötig. Der Vortrag "Vom Schlag getroffen – Behandlung des akuten Schlaganfalls durch das Gefäßsystem" findet am Montag, 13. November, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Eintritt: 5 Euro.

Lesen Sie dazu auch