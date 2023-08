Stadtbergen

Schulessen wird teurer: SPD-Antrag auf höheren Zuschuss der Stadt wird abgelehnt

Das Mittagessen in der Schule wird in Stadtbergen künftig teurer.

Plus Auch in Stadtbergen wird das Mittagessen für Schulkinder teurer. Die Mehrheit im Stadtrat lehnte eine höhere Bezuschussung, die allen Eltern zugutekommt, ab. Essen kostet nun 4,10 Euro.

Es sind gleich mehrere Punkte, die die SPD-Fraktion in Stadtbergen an der neuen Beitragsberechnung für das Mittagessen an der Schule störte: Zum einen soll der Preis aufgrund höherer Catererkosten auf 4,10 Euro angehoben werden, zum anderen wird der Beitrag für vier Mittagessen pro Woche an elf Monaten im Jahr fällig, obwohl auch einige Ferienwochen dabei sind. Bereits vor einigen Wochen hatte SPD-Stadtrat und Schulleiter Jürgen Brendel den neuen Entwurf der Verwaltung stark kritisiert.

Nach einer Erhöhung vor Kurzem um 20 Prozent würde die jetzt vom Caterer beantragte zusätzliche Anpassung eine Steigerung von weiteren fünf Prozent Mehrkosten bedeuten. Diese seien für manche Familien nicht mehr tragbar, so Brendel. Nach seiner Rechnung betrage der Preis für ein Essen nach der städtischen Satzung de facto 4,70 Euro – viel mehr, als an anderen Schulen oder an der Uni üblich sei.

