Stadtbergen

18:30 Uhr

Das erleben Kinder bei ihrem ersten Schultag in der Parkschule Stadtbergen

Plus Der Einschulungstag in der Parkschule Stadtbergen beginnt mit einem Lied und endet mit der ersten Hausaufgabe. So haben Kinder und Eltern das Ereignis erlebt.

Von Tobias Müller

"Das komische Gefühl im Bauch, das hatten wir am Anfang auch, du gehörst zu uns, wir gehören zu dir, wenn du Freunde suchst, dann findest du sie hier." Mit diesem Text aus einem Lied, begleitet von ihrer Lehrerin Brigitte Umbach an der Gitarre, begrüßen die Drittklässler der Parkschule Stadtbergen die Einschulungskinder im Bürgersaal. Im Saal herrscht quirliges Treiben und es sind viele strahlende aber auch etwas nervöse Gesichter bei den Mädchen und Jungen zu sehen.

