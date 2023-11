Stadtbergen, Schwabmünchen

06:00 Uhr

Schulbus in Deuringen überfüllt: Jetzt gibt es Verstärkerbusse

Leere Busse: Die sind inzwischen im ausgedünnten Fahrplan des AVV selten. Manchmal sind die Busse so voll, dass Schulkinder an der Haltestelle stehengelassen werden.

Plus Landkreis und AVV finden eine Lösung. Auch in Schwabmünchen läuft es inzwischen besser. Zum Fahrplanwechsel im Dezember sollen aber weitere Fahrten flächendeckend wegfallen.

Von Jana Tallevi

Die Empörung im Verkehrsausschuss in Stadtbergen war fast greifbar: Vor wenigen Tagen hatte Bürgermeister Paulus Metz von einem Vofall in Deuringen berichtet. Dort steigen morgens um 7.28 Uhr in Deuringen-Mitte jene Kinder in die Linie 650 ein, die zum Schmuttertal-Gymnasium fahren. Es ist die einzige Verbindung in diese Richtung zu dieser Zeit. Umso überraschter und erschrockener waren die Kinder, als vor ein paar Wochen erstmals ein Bus einfach durchfuhr und sie an der Haltestelle stehenließ. Seitdem ist das noch mehrmals vorkommen, berichtet die Schule. Doch nun gibt es eine Lösung.

Für Bürgermeister Paulus Metz ist klar: Wenn es um Kinder geht, dann muss besondere Vorsicht walten. Dass Kinder an der Haltestelle stehengelassen werden, das ist aus seiner Sicht ein Unding. Das war passiert: Jedes Jahr kalkuliert der AVV auf seinen Buslinien, wann wie viele Fahrgäste erwartet werden. Bei einer Linie, die morgens zu einer Schule fährt, geht er dabei von der Zahl der Schülerinnen und Schüler aus, die aus dem jeweiligen Ort an der Schule angemeldet sind. Weil jedoch aus dieser Gruppe in der kühleren und nasseren Jahreszeit mehr Schülerinnen und Schüler mitfahren, haben die im September noch ausreichenden Kapazitäten im Herbst nicht mehr gepasst.

