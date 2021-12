Schwarzer Golf wird vorm Bäcker in Stadtbergen angefahren

Auf einem Parkplatz in Stadtbergen beschädigt ein Unbekannter ein geparktes Auto und fährt davon. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Eine Unfallflucht hat es am Samstag auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Hagenmähderstraße gegeben. Dabei wurde ein geparkter VW-Golf an der Beifahrerseite beschädigt.

Passiert ist der Unfall laut Polizei gegen 13 Uhr. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte den schwarzen Golf touchiert, der Fahrer entfernte sich anschließend. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (thia)