Stadtbergen

vor 35 Min.

Schwerbehinderte hat Ärger mit Abschleppdienst in Stadtbergen

Ein Stadtberger hatte sein Auto in der Boschstraße geparkt. Noch innerhalb der laut STVO erlaubten Parkzeit hing es am Haken.

Plus Eine 55-Jährige mit Schwerbehindertenausweis darf mit ihrem Auto einen Parkplatz in Stadtbergen erst verlassen, als sie dem Abschleppdienst 130 Euro zahlt.

Von Matthias Schalla

Sein Protest hat Erfolg gehabt. Der 35-Jährige, dessen Auto vor einigen Wochen auf einem Parkplatz in der Boschstraße blitzschnell am Abschlepphaken eines dortigen Unternehmens hing, hat sein Geld zurückbekommen. "Nach Zustellung der Klage durch das Gericht hat sich der Inhaber bereit erklärt, meine 250 Euro plus alle angefallenen Kosten zu zahlen", freut sich Michael K., der nach eigenen Angaben die erlaubte Parkzeit nicht überschritten hatte. Doch nun sorgt der Fall einer schwerbehinderte Frau aus dem Augsburger Land für neuen Ärger.

