Sein Name ist untrennbar mit dem Stadtberger Vereinsleben verbunden

„Ihr Engagement war Inspiration für viele Menschen, sich ebenfalls in Vereinen zu engagieren. Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken“, sagte Landrat Martin Sailer, der Klaus Mayr kürzlich im Namen des Bayerischen Ministerpräsidenten das Ehrenzeichen für im Ehrenamt Tätige überreichte. „Ihr Name ist untrennbar mit der positiven Entwicklung des Vereinslebens in Stadtbergen verbunden.“ Die Ehrung sei Ausdruck der hohen Wertschätzung und Anerkennung für dieses jahrzehntelange Engagement. „Klaus Mayr hat mit unermüdlichem Einsatz und einem großen Herz für den Sport die Gemeinschaft in Stadtbergen und darüber hinaus nachhaltig geprägt“, ergänzte Sailer in seiner Laudatio. „Sein Beitrag zum Vereinsleben und zur Förderung der Jugend ist unvergleichlich und verdient höchste Anerkennung.“

Seit 1987 Mitglied der Spielvereinigung Deuringen

Nach über vier Jahrzehnten ehrenamtlicher Tätigkeit hatte Klaus Mayr seine letzten offiziellen Ämter im Mai 2023 niedergelegt. Der Stadtberger war seit 1987 Mitglied der Spielvereinigung Deuringen. Auch bei der JFG Schmuttertal 07 hat er in vielen Jahren bedeutende Spuren hinterlassen. Zwischen 1984 und 2007 wirkte er in beeindruckenden 210 AH-Spielen (Alte Herren) für die Spielvereinigung Deuringen mit. In den Jahren 1987 bis 1991 war er stellvertretender Leiter des Vereins und nahm von April 1992 bis April 1996 das Amt des zweiten Schriftführers wahr. Parallel dazu engagierte er sich als stellvertretender Jugendleiter im Jugendbeirat (1992-1998) und war von Juli 1993 bis Juli 1998 Jugendtrainer. In dieser Zeit unterstützte er zudem die Organisation der Faschingsbälle (1990-1995) und war von April 1998 bis Juni 1999 Jugendleiter.

Mayr widmete sich auch redaktionellen Aufgaben und veröffentlichte von 1995 bis 2002 die Vereinszeitung „Stadionzeitung“. Als erster Vorstand der SpVgg Deuringen (1999-2014) führte er den Verein durch eine schwierige finanzielle Phase und trug maßgeblich dazu bei, Schulden von über 200.000 D-Mark auf einen mittleren fünfstelligen Betrag zu reduzieren. Darüber hinaus war er Gründungsmitglied der JFG Schmuttertal 07 im Jahr 2007, bekleidete von April 2014 bis April 2017 das Amt des zweiten Vorstands sowie das des Jugendleiters und war von Mai 2017 bis Mai 2023 erster Vorstand.

Mitbegründer der ersten Mädchenmannschaft

Klaus Mayr legte großen Wert auf ein harmonisches Miteinander zwischen den Ortsvereinen und der Stadt Stadtbergen, heißt es in der offiziellen Erklärung des LRA. Erreicht habe er dies, indem er Feste und Bälle organisiert und soziale Projekte unterstützt habe. Als Jugendtrainer und Leiter habe er zudem unzählige Kinder und Jugendliche motiviert, aktiv Fußball zu spielen. Besonders hervorzuheben sei auch seine Beteiligung an der Gründung der ersten Mädchenmannschaft der SpVgg Deuringen Ende der 90er-Jahre. Mit seiner außergewöhnlichen Ausdauer und seinem vorbildlichem bürgerschaftlichem Engagement habe Klaus Mayr sich große Verdienste um die Spielvereinigung Deuringen und die Juniorenfördergemeinschaft Schmuttertal erworben. (AZ)