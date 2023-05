Seine Ehefrau fiel ihm in Stadtbergen buchstäblich vor die Füße

Renate und Horst Molle feiern in Stadtbergen diamantene Hochzeit. Motocross spielte Jahrzehnte eine wichtige Rolle und der Jubilar brachte es sogar bis zum Vizeweltmeister.

Seine Ehefrau fiel ihm buchstäblich vor die Füße. Renate war damals 15 Jahre alt und bekam auf dem frisch gekiesten Weg mit dem Rad die Kurve nicht. Schon war's passiert, und sie stürzte. "Ich half ihr auf, aber sie suchte schnell mit hochrotem Kopf das Weite", sagt Horst Molle und lacht. "Mir war das so peinlich – da half nur die Flucht", rechtfertigt sich seine Frau, die damals mit der Mutter und Oma am Schlaugraben, quasi ums Eck von Molles Elternhaus am Lauschberg 2, ihre Jugend verbrachte. Kurz darauf begegneten sie sich erneut über die Ski- und Wanderabteilung des damaligen TV Stadtbergen und verliebten sich ineinander. Vor 60 Jahren feierte das Paar, das im einstigen Betsaal im Schlössle der evangelischen Kirche von Pfarrer Ludwig Bullemer getraut wurde, eine große Sportler-Hochzeit. Dabei standen mit Skiern und Motorrädern standen ihre Freunde Spalier.

"Mein Leben war der Motorsport", sagt der 87-Jährige, der nach eigenen Worten "Benzin im Blut" hat und im Motocross heute zu den Legenden zählt. Bereits als Kind begeisterte er sich im Stadtberger Panzerkessel für diesen Geländesport. Erste Erfolge stellten sich 1958 als deutscher Ausweismeister im Endurosport ein. Mit seinem Team vom MC Augsburg wurde er 1964, 1967, 1968 und 1971 deutscher Mannschaftsmeister und sammelte 100 Goldmedaillen bei Geländerennen ein. 1971 feierte er seinen größten Erfolg als Vizeweltmeister in England. Nach 19 Jahren beendet er 1972 in den USA seine aktive Laufbahn, blieb aber seiner Leidenschaft treu.

Erfolge wären ohne seine Frau nicht möglich gewesen

Bis 1974 war er beim MC Augsburg Renn- und Fahrtleiter, organisierte große Veranstaltungen im Straßen-Motorrad-Rennsport in Augsburg, Mühlhausen, Lagerlechfeld sowie dem Salzburg- und dem Red-Bull-Ring. Für seine ehrenamtlichen Leistungen wurde er vielfach ausgezeichnet, die höchste Ehrung – die Ewald-Kroth Medaille in Gold mit Brillant – wurde ihm im heuer bei der ADAC-Gala in der Münchner-Motor World für seine überragenden und außergewöhnlichen Verdienste um den Motorsport verliehen. Diese Erfolge wären ohne seine Frau nicht möglich gewesen.

Die Jubilarin kümmerte sich liebevoll um die drei Kinder Gabriele, Robert und Bernhard, die Molles zu stolzen Großeltern von acht Enkeln und zwei Urenkeln machten. "Nur mit dem Verständnis meiner Frau, die bei uns der ruhende Pol der Familie ist, war dies alles möglich, schließlich war ich an 30 Wochenenden im Jahr mit meiner 'Zweitfamilie',dem MC Augsburg, unterwegs", sagt er. Seine Frau verfolgte die Rennen stets im Radio und ist auch heute noch erleichtert, dass ihrem Mann bis auf einen Rippenbruch keine schweren Verletzungen passiert sind.

In Stadtbergen ist es am schönsten

Heute verbindet die beiden die Liebe und Begeisterung zum Camping, der Wohnwagen steht seit 1976 in Reutte in Tirol und immer, wenn es Zeit und das Wetter erlauben, stehen dort Wanderungen, Langlauf und Radfahren an. Beide erinnern sich gerne an die von ihnen organisierten Skirennen der TSG Stadtbergen zurück, aber auch an wunderschönen Reisen mit der Skiabteilung, die in die USA; China, Thailand, Neuseeland, Mexiko, Moskau und Sankt Petersburg führten. "Doch nach all den schönen Reisen haben wir immer wieder festgestellt, dass es bei uns in Stadtbergen am schönsten ist, um den Lebensabend gemeinsam mit unserer großen Familie zu verbringen." Künftigen Ehepaare geben sie einen Rat: Gegenseitiges Vertrauen, Verständnis, Toleranz und gleiche Interessen seien das Fundament. "Sucht euch auf jeden Fall ein gemeinsames Hobby, das verbindet!", lautet ihr ganz persönliches Rezept.