Seit 40 Jahren gibt es den Handwerker-Brunnen in Leitershofen

Nicht nur der aktuell eingeweihte benachbarte Mozartplatz erstrahlt im neuen Glanz, sondern auch der Handwerkerbrunnen auf dem Leitershofer Brunnenplatz. Steinmetz Martin Schuster schuf vor 40 Jahren den beeindruckenden Brunnen aus rötlichem finnischem Granit, den er damals seiner Heimatgemeinde schenkte. Er arbeitete vier Monate unentgeltlich an diesem Kunstwerk, das die in Leitershofen einst tätigen Handwerker symbolisiert. So gibt es nicht nur den Zimmermann, Maurer, Metzger, Bauer, Bäcker, Steinmetz, sondern auch die Hausfrau, den Mesner und eine Reihe von eingemeißelten schwäbischen Weisheiten zu entdecken.

Generalgereinigt und mit neuester Lichttechnik ausgestattet erfreut jetzt der Handwerkerbrunnen, der zum Jubiläum eine herbstliche Blumendekoration erhielt, die Besucher des Brunnenplatzes. Ingrid Strohmayr