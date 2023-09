Seit acht Jahren gibt es eine wichtige Stütze für Kinder in Stadtbergen

Ehrenamtliche geben in Stadtbergen Kindern von Geflüchteten Hilfe bei den Hausaufgaben. Das Team sucht neue Ehrenamtliche.

Die "Lernwerkstatt" (LW) in Stadtbergen wurde vor acht Jahren auf Anregung von Susanne Donn initiiert, der damaligen Flüchtlings- und Integrationsberaterin in der Unterkunft in der Stadt. Derzeit kümmern sich acht Erwachsene um die Kinder von Geflüchteten in der Bismarckstraße 64. Die Kinder erhalten Nachhilfe, die die eigenen Eltern ihren Kindern nicht geben können. Aber auch außerhalb der LW gibt es Unterstützung für Erwachsene, unabhängig von der LW. Doch das Team sucht neue freiwillige Helferinnen und Helfer.

Zur Zeit besuchen zwölf Kinder der Grund- und Mittelschule Stadtbergen freiwillig die LW. Von Montag bis Donnerstag wird am Nachmittag jeweils eine Stunde gelernt und anschließend eine Stunde gespielt. Die Helferinnen und Helfer geben schwerpunktmäßig vor allem Unterstützung in Deutsch und Mathematik und versuchen auch, die Sozialkompetenzen der Kinder zu festigen.

Natürlich halten die Freiwilligen engen Kontakt und Austausch untereinander sowie mit den Lehrkräften der Parkschule Stadtbergen. Die Nachfrage bei den Kindern ist sehr groß. Sie freuen sich, wenn sie bei den Hausaufgaben Hilfen bekommen. "Vor den Proben ist uns das ganz wichtig," sagt ein Junge. Eine Mutter mit drei Kindern äußert sich ebenfalls sehr zufrieden mit der Unterstützung für ihre Kinder. "Ich habe auch selbst schon Hilfe von der LW bekommen."

Eine Schülerin konnte sogar das Abitur schaffen

Zahlreich sind die Erfolge der LW , auch wenn sie im Einzelnen oft nicht messbar sind. Eine Schülerin, die vor acht Jahren ohne Deutsch-Kenntnisse in die LW kam, hat inzwischen in einem Augsburger Gymnasium erfolgreich das Abitur abgelegt. Doch manchmal tauchen Probleme auf, wenn gelegentlich Betreuerinnen und Betreuer in den Urlaub fahren wollen oder wegen Krankheit ausfallen. Deshalb suche das Team weitere Freiwillige, die bei dieser schönen Arbeit unterstützen, sagt Paul Reisbacher. Für jeden Helfer und jede Helferin bedeute das einen Nachmittag oder zwei Stunden der Woche Anwesenheit in der LW.

Ansprechpartnerin für Interessenten ist Pia Ellwart in der Flüchtlings- und Integrationsberatung in der Unterkunft in Stadtbergen unter der Telefonnummer: 0152/088 98 408. (AZ)