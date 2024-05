Senioren freunden sich mit Beitrag zum Mittagstisch an

Fünf Tage Stadtfest liegen hinter Stadtbergen. Besonders beliebt ist dabei immer die Seniorenaktion am Samstag. Doch die war erstmals nicht kostenlos.

Fünf Tage Stadtfest liegen hinter Stadtbergen. Eine große Neuerung gab es dabei: Der Senioren-Mittagstisch auf dem Stadtberger Stadtfest hat eine jahrelange Tradition, die bisher auch immer sehr gut angenommen wurde. Alle Stadtberger Einwohnerinnen und Einwohner ab 65 Jahren sowie alle Menschen mit mindestens 50 Prozent Behinderung erhalten dort ein Getränk nach Wahl sowie eine warme Mahlzeit auf die Festzelttische gestellt. War diese Aktion bisher mit keinerlei Kosten für die älteren Mitbürger der Stadt verbunden, wurde dieses Jahr erstmals ein Unkostenbeitrag von fünf Euro pro Person erhoben. Wie kam das bei den Menschen an?

Der Zweite Bürgermeister Michael Smischek erklärt den vorrangigen Grund dafür: Das Stadtfest koste die Stadt rund 100.000 Euro. Der Stadtrat habe demnach beschlossen, den Preis von fünf Euro pro Mittagsgast einzuführen, damit die Defizite der Stadt nicht noch weiter nach unten gehen. „Aber bei mir hat sich noch niemand beschwert“, so Smischek erleichtert. „Und es gibt immerhin eine ganze Maß Bier und ein vollwertiges Essen dafür.“

Die Tische im Bierzelt in Stadtbergen füllten sich rasch

Doch wie sehen es die Senioren wirklich? Am regen Zulauf in das Festzelt war zumindest nicht zu sehen, dass das neue Angebot nicht auf allgemeine Akzeptanz stoßen würde: Im Laufe einer halben Stunde füllten sich die Tische am Samstagmittag immer mehr, wobei es tatsächlich fast nur Senioren und Seniorinnen waren, die in das Zelt strömten. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Stadtbergen hat sich gleich vier Tische reservieren lassen und ließ sich wenige Minuten später Hähnchen, Käsespätzle und eine kühle Maß frisches Bier schmecken. Auch vom Sozialverband VdK sowie von den Veteranen waren Vertreter anwesend. Deren ehemaliger Vorsitzende, Jochen Seebacher, hat eine klare Meinung zum neuen Unkostenbeitrag: „Wer die fünf Euro nicht zahlen will, soll einfach daheim bleiben.“

Beim Männerchor geht man sogar noch einen Schritt weiter: Fünf Euro seien eigentlich noch viel zu günstig, hieß es unter anderem aus dessen Reihen. Und während es an diesem Mittag vorwiegend junge Familien waren, die durch die aufgebauten Flohmarktstände streiften, füllte sich das Festzelt immer mehr mit den älteren Mitbürgern der Stadt, wobei auch die Stimmung zunehmend besser wurde. Auf den neuen Unkostenbeitrag nahm nicht zuletzt Bürgermeister Paulus Metz in seinen Begrüßungsworten auf der Festzeltbühne Stellung: „Ich freue mich, dass trotz der fünf Euro so viele Senioren gekommen sind, und Sie bekommen dafür schließlich einen Gegenwert von 20 Euro. Wo bekommt man denn noch einen solchen Wechselkurs?“

Zum Stadtfest in Stadtbergen kamen mehr als 35.000 Menschen

Der Vorsitzende des Seniorenbeirats Norbert Greim hat jedenfalls eine ganz eigene Meinung dazu: „Das Essen ist spitze und das Bier schmeckt gut – was will man denn mehr?“ Insgesamt besuchten das Stadtfest an den fünf Tagen mehr als 35.000 Personen.

