Seniorin in Stadtbergen überweist Betrügern 25.000 Euro

Eine 79-Jährige fällt auf ein telefonisches Gewinnversprechen herein. Erst durch ihre Hausbank wird die Frau auf den Betrug aufmerksam.

Betrüger haben von einer 79-Jährigen aus Stadtbergen 25.000 Euro ergaunert. Wie erst jetzt bekannt wurde, fiel die Seniorin bereits im Oktober auf ein angebliches Gewinnversprechen herein.

Laut Polizei wurde der Seniorin telefonisch ein erheblicher Gewinn versprochen. Für die angeblichen Notarkosten und zur Begleichung der Steuer wurden immer wieder Vorauszahlungen durch die Täter gefordert. Diesen kam die 79-Jährige stetig nach und überwies mehrfach Geldbeträge auf ausländische Konten. Die Hausbank bemerkte die Kontobewegungen schließlich und wandte sich an die Frau. Hierbei flog der Schwindel auf. Die 79-Jährige erstattete nun Anzeige bei der Polizei, insgesamt wurde sie um gut 25.000 Euro betrogen. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

93-Jährige will 15.000 Euro von der Bank abheben

Auch in Adelsried haben vor wenigen Wochen Trickbetrüger versucht, Senioren um ihr Erspartes zu bringen. Gleich fünf Anzeigen gingen im Oktober an nur einem Tag bei der Polizei in Zusmarshausen ein. Die fünf Personen im Alter zwischen 66 und 93 Jahren erhielten von dem unbekannten Anrufer jeweils die Nachricht, dass ein naher Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Damit verbunden war die Aufforderung, dass nun eine Kaution im vierstelligen Bereich zu zahlen wäre, um eine Inhaftierung zu verhindern. Vier von ihnen erkannten die Masche, doch eine 93-Jährige ging tatsächlich zur Bank und wollte 15.000 Euro abheben.



Da die Rentnerin am Schalter aber von einem Geldabholer sprach, wurde die Mitarbeiterin misstrauisch und verständigte die Polizei. Sofort wurde der relevante Bereich um den Wohnort der 93-Jährigen mit mehreren uniformierten und zivilen Streifen observiert. Allerdings kamen zwischenzeitlich nichts ahnende Angehörige in die Wohnung der Geschädigten und legten den neben dem Telefon liegenden Hörer versehentlich auf. Damit war der Kontakt zu den Betrügern unterbrochen, die auch nicht mehr anriefen. Die Fahndung musste erfolglos eingestellt werden.

Seniorin führt Trickbetrüger aufs Glatteis

Den Spieß umgedreht hat Anfang des Jahres eine 67-jährige Stadtbergerin. Sie erhielt einen Anruf von einem weinenden Kind. Es gab sich als Enkel aus und erzählte, dass es einen Unfall gehabt habe. Daraufhin führte eine mutmaßlich erwachsene Person das Telefonat weiter. Die Seniorin griff jedoch in die Trickkiste, nannte bewusst einen falschen Namen für das Kind und wollte wissen, ob es sich um diese Person handle. Als der Trickbetrüger dies bestätigte, flog der Schwindel auf.

Mehr Tipps, wie sich Bürgerinnen und Bürger vor betrügerischen Gewinnversprechen schützen können gibt es im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen.