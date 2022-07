Sexuelle Belästigung in Stadtbergen - Polizei sucht nach Zeugen

Eine junge Frau soll von einem Unbekannten in Stadtbergen sexuell belästigt worden sein. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen auf den Täter.

Eine junge Frau ist von einem Unbekannten in Stadtbergen sexuell belästigt worden, berichtet die Polizei. Demnach soll der Täter einer 26-Jährigen am Montag gegen 7.15 Uhr an den Hintern gefasst haben. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei im Bereich Flandernstraße/Finkenweg. Die Tat soll nur wenige Augenblicke gedauert haben. Der Täter rannte über die Flandernstraße in Richtung Westen davon.

So beschreibt die junge Frau den mutmaßlichen Täter

Die junge Frau verspürte laut Polizei einen kurzen Schmerz durch den Übergriff. Sie beschreibt den Täter wie folgt: männlich, 18 Jahre alt, 165 cm groß, kräftige Statur, glatte, nackenlange Haare, dunkler Kapuzenpullover, dunkle Jeans, schwarze Sneaker, dunkler Rucksack. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-2610 erbeten. (kinp)