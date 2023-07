Stadtbergen

vor 17 Min.

So antworten Metz und Rößner auf Fragen des Bund Naturschutz

Plus Am Sonntag ist Bürgermeisterwahl in Stadtbergen. Im Vorfeld wollte der Bund Naturschutz wissen, wie es die Kandidaten Metz und Rößner mit Umweltthemen halten.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister sollte auch Aspekte des Umweltschutzes in den Vordergrund ihrer oder seiner Arbeit stellen, findet die Ortsgruppe des Bund Naturschutz in Stadtbergen, wo am kommenden Sonntag Bürgermeisterwahlen stattfinden. Deshalb haben sie Amtsinhaber Paulus Metz ( CSU) und Herausforderin Susanne Rößner (FW) Fragen zu aus ihrer Sicht relevanten Themen gestellt. Gleich vorweg: Wer sich bei seiner Wahlentscheidung von „grünen“ Themen leiten lassen will, findet in diesen Fragen nur wenige Unterschiede bei den Kandidaten.

Es ist eine Frage, die vor ein paar Jahren in Stadtbergen für heftige Streitigkeiten und einen Bürgerentscheid gesorgt hatte: die Frage nach der Bebauung des Bereichs südlich der B300 mit einem Gewerbegebiet. Damals hatten sich die Stadtbergerinnen und Stadtberger gegen solche Pläne ausgesprochen, heute sagt Paulus Metz, dem könne er nur zustimmen. Genauso sähe das nämlich auch die Mehrheit im Stadtrat. Auch Kandidatin Susanne Rößner ist dieser Meinung. „Derzeit ist keine Bebauung geplant", sagt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen