So arbeitet das Freiwilligen-Zentrum in Stadtbergen

Seit knapp einem Jahr gibt es das Freiwilligen-Zentrum in Stadtbergen. Am Anfang war das Wichtigste, erst mal bekannt zu werden. Jetzt werden neue Freiwillige gesucht.

Beim Freiwilligenzentrum in Stadtbergen hat Mia Gray auf Anhieb eine Tätigkeit gefunden, die ihr Spaß macht und Erfüllung gibt. Mia Gray ist seit einigen Monaten in der Stadtbücherei als Vorlesepatin tätig. An einem Nachmittag in der Woche liest sie dort drei- bis sechsjährigen Kindern aus Bilder- oder Geschichtenbüchern vor. "Es ist dann manchmal so wie damals, als meine eigenen Kinder klein waren", berichtet sie, was ihr das freiwillige Engagement für die Allgemeinheit zurückgibt. Im Sozial- und Kulturausschuss der Stadt hat jetzt der Leiter des Freiwilligen-Zentrums, Wolfgang Krell, mit seinem Team von den ersten Monaten der Einrichtung berichtet.

Mit Wolfgang Krell, hauptberuflich seit mehr als 25 Jahren Geschäftsführer des Freiwilligen-Zentrums in Augsburg, hat die Stadt Stadtbergen einen absoluten Fachmann für die neue Agentur gewinnen können. Ihm zur Seite stehen Herta Hiemer, Birgit Hartmann und Gabi Hild. Gemeinsam haben sie vor knapp einem Jahr begonnen, das Zentrum immer weiter auszubauen. Am Anfang stand der Kontakt zu Einrichtungen, die von freiwilligem Engagement profitieren könnten, denn: "Das Wichtigste war am Anfang, bekannt zu werden", so Wolfgang Krell. Und so standen zunächst Besuche in den Schulen, Kindergärten oder im Haus der Familie an.

In der Stadtberger Stadtbücherei gibt es jetzt eine Vorlesepatin

Eine weitere Einrichtung dabei war ganz zu Beginn bereits die Stadtbücherei. Dort gibt es nun Mia Gray als Vorlesepatin. Sie ist eine von 15 Freiwilligen, die bereits vermittelt wurden. Unter anderem wurden für die beiden Schulen in Stadtbergen Lesepaten gefunden, in der Parkschule gibt es zudem auch Lernpaten. Sie helfen Kindern dabei, ihren Schulstoff richtig zu verstehen und zu verinnerlichen. Wer sein Wissen eher praktisch einsetzen will, ist beim Freiwilligenzentrum richtig als Handwerkspate oder in der Reparatur von PCs. "Das Repair-Café hat gleich fünf Freiwillige bekommen", berichtet Wolfgang Krell. Andere Freiwillige engagieren sich im Fahrdienst.

Auch ein Repair-Café gehört jetzt zum Angebot des Frewilligen-Zentrums Stadtbergen. Foto: Marcus Merk (Symbolbild)

In diesem Monat soll es nun ein Treffen mit dem neu gewählten Jugendrat geben, um eine Zusammenarbeit auszuloten. Den Anstoß für das Freiwilligenzentrum hatte übrigens schon vor einigen Jahren der Beirat für Seniorinnen und Senioren gegeben. "Viele Seniorinnen und Senioren möchten sich gerne engagieren, andere profitieren von Hilfe", so der Vorsitzende des Gremiums, Norbert Greim, nach der Sitzung des Kulturausschusses. Zweimal hatte der Stadtrat eine Hilfe bei der Einrichtung solch eines Zentrums zunächst abgelehnt. Der Beirat selbst fühlte sich jedoch mit der Organisation überfordert.

Informationsabend für neue Freiwillige des Freiwilligen-Zentrums am 10. April

Erst mit den Erfahrungen der Coronakrise und der damit verbundenen Schwierigkeiten in vielen Bereichen der Gesellschaft änderte sich die Einstellung. Am Ende wurde das Konzept des Beirats für Seniorinnen und Senioren und die damit verbundene Finanzierung einstimmig angenommen. "Viel Unterstützung haben wir von Anfang an auch von der Klimabeauftragten der Stadt, Claudia Günther, bekommen", so Norbert Greim.

Doch nicht nur bei Einrichtungen, bei denen sich Freiwillige engagieren können, musste das Zentrum zunächst bekannt gemacht werden. Immer wieder werden auch neue Freiwillige gesucht. So wie Mia Gray, die sagt, mithilfe des Zentrums habe sie genau das Passende für sich selbst gefunden. Am Mittwoch, 10. April, veranstaltet das Freiwilligenzentrum einen Informationsabend mit dem Titel "Sich engagieren, aber wie" um 18 Uhr im Generationentreff, Beim Schlaugraben 6, in Stadtbergen. Dort gibt es Infos zu Einsatzmöglichkeiten und Rahmenbedingungen, aber auch Erfahrungsberichte von anderen Freiwilligen.