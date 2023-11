So genießt man den Advent in Stadtbergen, Deuringen und Leitershofen

Stadtbergen und Deuringen starten gleich am ersten Adventswochenende mit ihren Weihnachtsmärkten. Eine Woche später findet die Leitershofer Dorfweihnacht statt.

Das vorweihnachtliche Treiben beginnt in Stadtbergen bereits am ersten Adventswochenende (2. und 3. Dezember) mit dem "Stadtberger Adventszauber" und hält allerlei stimmungs- und genussvolle Überraschungen bereit. Dann werden von den Vereinen am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr vor dem Bürgersaal (Osterfeldstraße) viele weihnachtliche Schmankerl, wie Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln, Würstchen und Gegrilltes angeboten. Für die kleinen Besucher gibt es ein interessantes Kinderprogramm mit Stockbrotbacken, Back- und Bastelaktionen im Jugendclub Inside und weihnachtlichen Geschichten in der Märchenjurte. Ein Highlight ist das weihnachtliche Konzert der Stadtberger BigBand "Dance & Swing" am Samstagabend. An beiden Tagen kommt natürlich auch der Nikolaus und hat Mandarinen, Nüsse und Schokolade für die kleinen Besucher dabei. Und wer auf der Suche nach Weihnachtsdekoration oder einem Geschenk ist, der wird auf dem Kunsthandwerksmarkt im Bürgersaal sicherlich etwas finden.

Musik und Tanz auf der Showbühne in Stadtbergen

Auf der Bühne gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm mit viel Musik, dargeboten etwa vom Klassenchor der Grundschule Stadtbergen, der Tanz AG der Parkschule, den Aretsrieder Alphornbläsern oder der „Bigband Dance & Swing“.

Ebenfalls am 3. Dezember findet zum dritten Mal der Nikolauslauf statt. Der Spendenlauf mit Kostümpflicht wird auf einer ca. 400 Meter langen Runde in Stadtbergen ausgetragen. Der Startschuss fällt um 14 Uhr an der Parkschule, bis 16 Uhr kann für den guten Zweck gelaufen werden. Alle Infos und Anmeldung unter www.nikolaus-lauf.de.

Am 3. Dezember findet wieder der Nikolauslauf in Stadtbergen statt. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Ein kleiner Weihnachtsmarkt versetzt Deuringen in Weihnachtsstimmung

Auch in Deuringen bietet am ersten Adventssamstag von 15 bis 20 Uhr ein kleiner, feiner Weihnachtsmarkt der Pfarrei St. Gabriel allerlei Schmankerl und Unterhaltung auf dem Kirchplatz. Die Eröffnung gestaltet musikalisch der Deuringer Singkreis. In den Buden werden Gebasteltes, eingemachte Marmeladen und Liköre, selbstgebackene Plätzchen und fair gehandelte Waren verkauft. Auch für das leibliche Wohl ist mit Schupfnudeln, Reiberdatschi und Bratwürsten sowie Glühwein und Winzerpunsch gedacht. Die Ministranten backen frische Waffeln. Dazu gibt es dann fairen Kaffee.





Ein beliebter Treffpunkt für Groß und Klein ist die zweitägige Dorfweihnacht auf dem Brunnenplatz in Leitershofen. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Die Leitershofer Dorfweihnacht findet am 2. Adventswochenende auf dem Brunnenplatz in Leitershofen statt. Seit über 20 Jahren richten die Leitershofer Vereine, Organisationen und Geschäftsleute ihren Weihnachtsmarkt aus. Am Samstag ist die Dorfweihnacht von 15 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag von 14.30 bis 19 Uhr. Am Samstag gibt es musikalische Darbietungen vom Kirchenchor Leitershofen, den Alphornbläsern aus Aretsried und dem Musikverein Leitershofen. Am Sonntag singen die Kinder der Kita St. Oswald, der Flötengruppe von Maria Heisele, der Leopold-Mozart-Schule und zum Abschluss die St. Paulus Bläser mit den Alphornbläsern und das St. Paulus Quintett. (AZ)