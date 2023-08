So helfen Freiwillige im Diakonie-Altenheim von Stadtbergen

Im Schlößle Stadtbergen bewirten Ehrenamtliche Altenheim-Bewohner. Doch die Suche nach Verstärkung läuft weiter.

Immer werktags empfangen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheims Schlößle in Stadtbergen in der hauseigenen Cafeteria. Neue Helferinnen sind willkommen.

Das Angebot in der Pflegeeinrichtung der Diakonie Augsburg stemmen die Freiwilligen komplett allein. Eine von ihnen ist Jutta Ellenrieder, die jeden Montag- und Mittwochnachmittag „Dienst“ in der Cafeteria hat. Beginn ist um 14 Uhr, das Ende ist offen, erklärt die Pferseerin, die bereits im fünften Jahr im Schlößle engagiert ist. Kaffee, heißes Wasser für Tee und Kuchen kommen aus der Küche, am Tisch – drinnen oder im Freien – wird alles von den Ehrenamtlichen serviert.

Stamm an Helferinnen blieb trotz Corona erhalten

Montags feiern die Besucher:innen der Cafeteria Andacht mit Pfarrerin Gabriele Fuhrmann, die als Seelsorgerin in den fünf stationären Pflegeeinrichtungen der Diakonie tätig ist – und das bereits seit mehr als 30 Jahren. Fuhrmann ist auch Ansprechpartnerin für die Ehrenamtlichen, mit denen sie sich einmal im Monat zu Kaffee und Kuchen trifft. Dass sich im Schlößle trotz Corona ein Stamm an Ehrenamtlichen gehalten hat, führt die Seelsorgerin unter anderem darauf zurück, dass Einrichtungsleiter Anton Kreuzer diese so früh, wie es möglich war, wieder ins Haus gelassen hat. Er hatte erkannt, „dass es den Bewohnerinnen und Bewohnern guttut“.

Ein echtes Urgestein unter den Ehrenamtlichen ist Irmengard Busch, die bereits seit 23 Jahren ehrenamtlich im Schlößle tätig ist. Damals war sie über einen Kurs für pflegende Angehörige ins Haus gekommen. Ihre Erklärung dafür, dass sie immer noch dabei ist: „Es macht Spaß.“ Außerdem sei ihr Einsatz im Schlößle auch „lehrreich“, so die Wellenburgerin, denn viele Bewohner:innen dieser Generation brächten eine interessante Lebensgeschichte mit. Umgekehrt freuten sich auch die Senior:innen, „mal ein anderes Gesicht zu sehen“. Auch Jutta Ellenrieder war ursprünglich als Angehörige ins Schlößle gekommen, wo ihre Schwiegermutter lebte. Nach deren Tod habe sie „einfach weitergemacht“.

Schlößle Stadtbergen : In der Cafeteria gibt es Hefezopf

Zurück zur Cafeteria: Dort gibt es viele Stammgäste. Kaffee und Kuchen bekommen die Bewohnerinnen und Bewohner auch aufs Zimmer, den Hefezopf mit Butter und Marmelade jedoch nicht, erklärt Ellenrieder. Verstärkt wird das Team der Cafeteria immer montags von Olena Savchenko. Die Ukrainerin lebt in Mering, hat in Augsburg einen Deutschkurs absolviert und sucht nun Gelegenheiten, um Deutsch sprechen zu können – wie im Schlößle. Irmengard Busch und Jutta Ellenrieder freuen sich auf weitere Ehrenamtliche – „je mehr, desto schöner“, so Ellenrieder. Idealerweise sollten an jedem Nachmittag mindestens zwei Freiwillige die Cafeteria betreuen, allein um Urlaubszeiten oder andere Ausfälle kompensieren zu können. (AZ)

Info: Wer sich ehrenamtlich im Schlößle engagieren möchte – ob in der Cafeteria, der Einzelbetreuung von Seniorinnen und Senioren mit Spazierfahrten im Rollstuhl oder beim Vorlesen – meldet sich bitte direkt bei Einrichtungsleiter Anton Kreuzer, Telefon 0821/45019-6880, E-Mail: anton.kreuzer@diakonie-augsburg.de. (AZ)